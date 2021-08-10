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Кабаева считает несправедливым присуждение золота израильтянке Ашрам

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:07
Спорт
Кабаева считает несправедливым присуждение золота израильтянке Ашрам
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 10 августа. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева впервые за долгое время вышла на связь. Спортсменка прокомментировала выступление россиянки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

Известная спортсменка считает вопиющим то, что происходило в финале соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Кабаева отметила, что россиянка Дина Аверина выступила без ошибок, в то время как израильтянка Линой Ашрам уронила ленту.

«Да, она (израильтянка Ашрам, которая уронила ленту, но все равно взяла золото) хорошая гимнастка, она хорошо выступила, но сделала грубейшую ошибку. За эту ошибку с нее должны были снять балл, но сняли семь десятых. С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — отметила Кабаева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам олимпийской чемпионки, решение о баллах после выступления занимает не больше двух минут. Однако в случае с Авериной, судьи совещались намного дольше — шесть минут. Кабаева считает такое поведение недопустимым, поскольку россиянка выступила без ошибок.

«Это говорит о чем? О том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — подчеркнула гимнастка.

Ранее серебряная призерша Олимпиады-2020 высказалась по поводу агрессии в Сети. Аверина призвала поклонников прекратить травлю ее, и Линой Ашрам.

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Все новости / Спорт / Кабаева считает несправедливым присуждение золота израильтянке Ашрам
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