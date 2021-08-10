Заздравный кубок за науку: Роман Носиков о пяти уроках Олимпиады-2020 для России

Нам есть за что благодарить эту Олимпиаду. Как есть за что поблагодарить WADA, Григория Родченкова, адвоката Макларена. Если бы не они — мы бы не поняли (или не вспомнили) очень многое из того, что сейчас знаем твердо, не научились бы важным вещам, без которых нам в будущем просто нечего делать.

Благодарить тех, кто причинил тебе много трудностей и даже бед, — это старая добрая русская традиция. Главное в ней — знать, когда именно благодарить.

Воспользуемся шпаргалкой Александра Сергеевича Пушкина:

Пирует Петр. И горд, и ясен,

И славы полон взор его.

И царский пир его прекрасен.

При кликах войска своего,

В шатре своем он угощает

Своих вождей, вождей чужих,

И славных пленников ласкает,

И за учителей своих

Заздравный кубок подымает.

Что же показала эта Олимпиада?

Во-первых, что даже урезанная на треть олимпийская команда России занимает в медальном зачете пятое место. И это при невероятно жестком контроле на допинг.

wikipedia.org / Marie-Lan Nguyen

Перед финальной схваткой у рапиристки Софьи Великой забирали допинг-пробы трижды. В результате она почти не спала.

Спортсмены соблюдали особую осторожность: не пили из уже открытых бутылок, не питались в местах, где не могли контролировать процесс приготовления пищи.

Это означает, что все слышанные нами ранее ценные мнения о том, что все российские спортсмены сидят на химии, что они не настоящие, что спорт высоких достижений без незаконной фармакологии невозможен, что высокие результаты российских спортсменов — исключительно продукт государственной допинговой программы… Все это — липа. Вранье.

Потому что на одной чаше весов — слова Григория Родченкова, человека нездорового и нечестного. А на другой — золотые, серебряные и бронзовые медали нашей сборной, добытые в совершенно невероятных условиях контроля и давления.

Наши спортсмены оправдали себя и очистили свое имя делом. То есть самым лучшим способом что-либо доказать о себе.

Во-вторых, мы поняли, что у нас — не просто настоящие спортсмены. Эти спортсмены — настоящие люди. Настоящие русские люди.

Например, фехтовальщица Марта Мартьянова. Она получила очень болезненную травму ноги, но вернулась на дорожку и продолжила бой практически на одной ноге. Это не помешало ей приносить очки сборной.

Она не подвела ни нас, своих болельщиков и сограждан, ни товарищей по команде. Они получили золото, а Марту пришлось уносить с пьедестала на руках.

В-третьих, мы узнали, что нас не удалось разобщить с помощью хитрых манипуляций с символикой. Расчет был прост. Наши «учителя» решили, что если они запретят российский гимн и флаг на соревнованиях, то им удастся спровоцировать конфликт между нашими спортсменами и остальными гражданами России. И они были очень близки к успеху.

Но поведение наших спортсменов, их победы и переживания после неудач оказались более наглядными и яркими, чем любые символы. Мы вспомнили, что у нас один флаг и один гимн, потому что мы вместе, а не мы вместе, потому что у нас есть флаг и гимн.

Они вели себя так, что нам хотелось быть с ними чем-то общим. Нам не хотелось терять с ними связь. И эта связь оказалась прочнее, чем рассчитывали манипуляторы. Они просчитались, а мы запомнили это чувство, выучили его, оценили и сохранили в себе.

В результате мы не только не раскололись, но и упрочили нашу связь друг с другом, стали больше ею дорожить. Больше ценить главное, пусть и невидимое.

Не обошлось и без поражений. В финале, когда стало ясно, что наша команда выступает с успехом, обнуляющим все попытки наших уважаемых партнеров очернить репутацию российского спорта, пришло время для посильной мести. С помощью «нюансов судейства» наши гимнастки не получили золотых медалей, а взяли «всего лишь серебро». Впервые за два десятилетия.

Global Look Press / Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency

Это стало испытанием для нас — и четвертым уроком. Потому что о спортсменах и стране, для которых «серебро» — это поражение, уже можно многое сказать. Это страна и люди с исключительными требованиями как к себе, так и к миру.

Такие требования могут выставлять только прирожденные победители с волей, состоящей из чистого золота. Золотые люди. Только таких может оскорбить серебро, о котором мечтают спортсмены большинства стран мира.

Впрочем, гимнасток тоже есть в чем упрекнуть. Они действительно победили. Но победили как обычные спортсмены из других стран. А ведь они — не обычные спортсмены. Они русские спортсмены. И значит для того, чтобы их победу признали, им надо было победить по-русски. То есть оказаться на две головы выше ближайшего по классу соперника.

Это закон того мира, в котором мы живем, и пятый урок для России. И это хорошо, что его нам преподали. Потому что касается он не только спорта и не одних лишь наших гимнасток. Он нас всех касается.