Директор МакSим рассказала, когда певицу выпишут из больницы

Москва, 10 августа. Концертный директор певицы Марины Максимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, когда ее подопечную выпишут из больницы.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» перевели из палаты реанимации в стационар после месяца комы 9 августа. Однако до сих пор вопрос о выписке не стоит. Директор звезды объяснила, когда артистку смогут отпустить домой. В интервью корреспондентам Пятого канала Соколова призналась, что несмотря на улучшения, МакSим все еще слаба.

«Ее перевели вчера в обычную палату. Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно», — рассказала о положительных моментах в выздоровлении артистки ее представитель.

Директор заявила, что певицу могут выписать сравнительно скоро, в ближайшие две или полторы недели. Но даже в этом случае ей придется долечиваться дома. Некоторое время Максимовой запрещено петь и летать, а также совершать любые нагрузки на свой организм. Ей предстоит долгий период восстановления после тяжелой болезни.

Звезда больше месяца провела в медикаментозном сне под аппаратом ИВЛ. СМИ сообщали, что у артистки поражены 75% легких, что является критической отметкой. Однако Максимова смогла выбраться и одолеть тяжелый недуг.