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Директор МакSим рассказала, когда певицу выпишут из больницы

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:06
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, когда певицу выпишут из больницы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 10 августа. Концертный директор певицы Марины Максимовой (МакSим) Маргарита Соколова рассказала, когда ее подопечную выпишут из больницы.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» перевели из палаты реанимации в стационар после месяца комы 9 августа. Однако до сих пор вопрос о выписке не стоит. Директор звезды объяснила, когда артистку смогут отпустить домой. В интервью корреспондентам Пятого канала Соколова призналась, что несмотря на улучшения, МакSим все еще слаба.

«Ее перевели вчера в обычную палату. Самостоятельно двигается, дышит, общается, дали ей вчера телефон. Теперь она на связи. Конечно, тяжело пока ей. Не так много энергии. Дышать непросто, но зато самостоятельно», — рассказала о положительных моментах в выздоровлении артистки ее представитель.

Директор заявила, что певицу могут выписать сравнительно скоро, в ближайшие две или полторы недели. Но даже в этом случае ей придется долечиваться дома. Некоторое время Максимовой запрещено петь и летать, а также совершать любые нагрузки на свой организм. Ей предстоит долгий период восстановления после тяжелой болезни.

Звезда больше месяца провела в медикаментозном сне под аппаратом ИВЛ. СМИ сообщали, что у артистки поражены 75% легких, что является критической отметкой. Однако Максимова смогла выбраться и одолеть тяжелый недуг.

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Все новости / Шоу-бизнес / Директор МакSим рассказала, когда певицу выпишут из больницы
соколова певица макsим
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