Литва не получит финансирование Еврокомиссии на строительство стены с Белоруссией

Брюссель, 10 августа. Еврокомиссия не будет выделять деньги из бюджета Евросоюза на возведение стены между Литвой и Белоруссией, сообщил представитель ЕК Адальберт Янц.

Как отметил Янц, финансирование строительства преград и барьеров из фондов ЕС не считается в ЕК верным решением. Именно поэтому Еврокомиссия не будет выделять деньги на эти цели, уточнил он.

«Финансирование должно использоваться там, где оно принесет наибольший результат, оно будет использоваться на нужды создания интегрированной системы контроля границы», — пояснил Янц на брифинге в Брюсселе.

Также чиновник отметил, что еврокомиссар по урегулированию кризисов Янез Ленарчич счел полезным строительство стены на границе, но все же на участок забора между Литвой и Белоруссией деньги будут выделены не из фондов ЕС.

Ранее премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что Литва вынуждена взять международный заем для завершения строительства стены на границе с Белоруссией. По ее словам, официальному Вильнюсу приходится не только брать кредиты на забор у границы, но и принимать другую материальную помощь.