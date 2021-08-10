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Минобороны РФ объявило о начале поставок в войска танков «Армата»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:03
Армия
Минобороны РФ объявило о начале поставок в войска танков «Армата»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 10 августа. ВС РФ получат до конца года партию новых танков Т-14 «Армата», сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Войска получат до конца 2021 года партию из 20 танков «Армата», заявил он на едином дне приемки военной продукции. Также готовится передача в подразделения и 65 единиц танков Т-90М «Прорыв». Они являются последней модификацией этой боевой машины.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в марте анонсировал начало поступлений в ВС РФ партии бронетехники на универсальной платформе «Армата». В их число входят танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16.

Американский эксперт Питер Сучиу ранее оценил боевые качества Т-14. Танк обладает необитаемой башней и мощным орудием. Российская разработка станет грозной силой на поле боя, выразил уверенность специалист.

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армата вс рф танк криворучко
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