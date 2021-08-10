Спасатели завершили поисковую операцию в районе крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 августа. Спасатели МЧС России заявили об окончании обследования территорий на месте крушения самолета Ан-26 в Камчатском крае.

Решение о завершении поисково-спасательной операции было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности поселка Палана. Сотрудники экстренных служб успели обследовать более 500 километров прибрежной линии, что составило почти 600 квадратных километров, сообщает источник в ведомстве.

Операция по обследованию территории в районе крушения пассажирского самолета Ан-26 длилась более месяца. В ней приняли участие более 100 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе авиация и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, сотрудники экстренных служб обследовали свыше десяти квадратных километров морского дна.

Ранее стала известна дата выплат компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке. Правительство региона получило список из 60 заявлений, на каждую жертву трагедии будет выплачено 500 тыс. рублей, сообщала Deita.