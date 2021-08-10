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Минобороны РФ назвало сроки завершения госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:00
Армия
Минобороны РФ назвало сроки завершения госиспытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 августа. Государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

В Минобороны РФ напомнили, что «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой ракетой, которая может осуществить продолжительный полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием тяги собственной силовой установки.

По имеющимся данным, этими ракетами планируют оснащать фрегаты проекта 22350, а также новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М».

Ранее сообщалось, что США прекрасно осознают свою беспомощность перед новейшим российским вооружением, потому вынуждены идти на дипломатические меры. Эксперты считают, что американцы рассматривают возможность внести в список запрещенного оружия «Цирконы».

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испытания цирконы вс россии
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