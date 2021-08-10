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ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 августа. Центральный банк Российской Федерации представил на официальном сайте курсы иностранных валют на 11 августа.

Банк России понизил курс европейской валюты. По данным регулятора, евро потерял в цене 0,0800 рубля. Стоимость валюты добралась до отметки в 86,3578 рубля.

Курс доллара США был увеличен по решению Центробанка РФ. Американская валюта подорожала на 0,0884 рубля, достигнув уровня в 73,5962 рубля.

Российская нацвалюта будет укрепляться на фоне ряда факторов. В их числе — уровень ключевой ставки, выяснило Федеральное агентство новостей. Рубль является сырьевой валютой, напоминают аналитики. Платежный баланс России поддержат высокие цены на нефтяном рынке.

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