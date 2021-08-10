На космодроме Восточный начали готовиться к установке пускового стола для «Ангары»

Циолковский, 10 августа. Специалисты космодрома Восточный начали подготовку к установке пускового стола для ракеты-носителя «Ангара», которую должны запустить в 2023 году.

В конце 2020 года начались монтажные работы составных частей пускового стола, а в июле 2021 года стартовал монтаж металлооблицовки газохода, сообщила ТАСС пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

При этом глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter опубликовал видеоролик, где можно увидеть, как проходят работы на Восточном.

Как растет стартовый стол тяжелой ракеты-носителя «Ангара» на Восточном. Это самое крупное сооружение из 170 объектов капитального строительства всего стартового комплекса «Ангара» pic.twitter.com/Fcyu61Jwrx — РОГОЗИН (@Rogozin) August 10, 2021

Ранее стало известно, что российская ракета-носитель «Союз-СТ» со спутниками связи OneWeb будет запущен с космодрома Куру. Пуск запланирован на 29 декабря 2021 года.