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Приставы объяснили, какие долги не дадут россиянам отправиться в отпуск

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:41
Общество
Приставы объяснили, какие долги не дадут россиянам отправиться в отпуск
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 10 августа. Судебные приставы Московской области совместно с линейным управлением МВД России в аэропорту Шереметьево провели акцию «В отпуск — без долгов!».

В рамках акции приставы объяснили, как при помощи информационных ресурсов ФССП России самостоятельно проконтролировать наличие или отсутствие задолженности по исполнительным производствам. Это можно сделать, используя электронный сервис «Банк данных исполнительных производств», расположенный на официальном сайте Главного управления.

ГУ ФССП по Московской области напомнили о суммах долгов, за которые россиян могут не выпустить из страны. Когда у гражданина имеется непогашенная задолженность в размере свыше 30 000 рублей либо долги по алиментам превышают 10 000 рублей, то он может быть временно ограничен в праве выезда за пределы России, передают "Вести Подмосковья".

Россиянам ранее также советовали проверять долги в базе ФССП перед выездом за рубеж. Если есть постановление о запрете выезда, то путешествие придется отменить.

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