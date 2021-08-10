Лидер ЛДПР раскритиковал Лукашенко после слов в адрес Крыма

Москва, 10 августа. Председатель ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко после слов в адрес российского Крыма.

Политик прокомментировал позицию белорусского лидера в отношении Крыма. Лукашенко ранее заявил, что признает полуостров, когда «последний олигарх в России начнет поставлять туда продукцию». Жириновский обратился к президенту Белоруссии на встрече с гражданами в столице.

«Александр Григорьевич, нам не нужно ваше признание», — резко подчеркнул лидер ЛДПР.

Депутат добавил, что Украина и страны Средней Азии пользуются богатствами России. Такими словами глава политсилы осадил Лукашенко во вторник.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявление президента Белоруссии по Крыму. Политик пригласила Лукашенко посетить полуостров, информирует НСН. Поклонская также напомнила, что жители Крыма сделали выбор на референдуме в пользу воссоединения с Россией.

Крымчане с удивлением восприняли заявления Лукашенко. Некоторые решили, что в его словах отслеживается двойная позиция. Жители полуострова также назвали белорусов братским народом. Одного из крымчан удивило, что Лукашенко не признает решений президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркивал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.