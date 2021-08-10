«Людей не бросим»: Меняйло рассказал о компенсациях родственникам погибших в больнице

Владикавказ, 10 августа. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло рассказал ФАН о том, что родственники погибших в результате трагедии в больнице Владикавказа получат компенсации из регионального бюджета.

«Мы сейчас смотрим, какая это помощь будет, решаем. Как только будут понятны причины смерти пациентов. Пока о суммах поддержки говорить преждевременно, все решим. Но надо будет понять, от чего люди умерли. Сейчас разбираются следственные органы. Но еще же и вскрытие будет, чтобы понять причину смерти», — рассказал Сергей Меняйло.

Глава региона отметил, что родственники погибших получат всю необходимую поддержку.

«Людей не бросим», — заявил собеседник ФАН.

Ранее ФАН опубликовал эксклюзивное интервью врио главы региона, в нем он рассказал все подробности о произошедшей накануне трагедии.