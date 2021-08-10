Оценена степень износа российской коммунальной инфраструктуры

Москва, 10 августа. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин определил, насколько может быть изношена коммунальная структура в Российской Федерации.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что Фонду ЖКХ будет перечислено до 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Средства направятся на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, напоминает ТАСС. Речь идет о работах с водопроводом, очистными сооружениями и канализацией, пояснил Степашин в беседе с журналистами.

«У нас в стране от 60 до 70% — абсолютный износ инфраструктуры», — уверен он.

Председатель совета добавил, что «еще с советских времен» где-то остались гнилые трубы. Фонд ждет заявки на финансирование от российских регионов, уточнил Сергей Степашин.

Аналитики ранее выяснили, что средний чек на оплату услуг ЖКХ в России повысился на 11%. Речь идет о росте показателя за полгода.