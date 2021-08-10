Башар Асад утвердил состав нового Правительства Сирии

Дамаск, 10 августа. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад утвердил состав нового правительства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В новом составе правительства Сирии сменились шесть министров. По данным агентства САНА, Башар Асад подписал указ под номером 208 о формировании нового кабмина. Хусейн Арнус будет руководить правительством САР.

Заместитель премьер-министра и министра обороны Али Абдалла Айюб сохранит за собой текущие должности. Глава МИД и Министерства по делам эмигрантов Сирии Фейсал Микдад продолжит работать на своем посту.

Башар Асад 17 июля встретился с министром иностранных дел Китая Ваном И. Глава МИД КНР впервые с 2011 года посетил Сирию.