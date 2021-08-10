Пентагон не знает, в чьих руках окажется власть в Афганистане к осени

Вашингтон, 10 августа. Представитель Пентагона Джон Кирби не знает, в чьих руках окажется власть в Афганистане после 31 августа.

Соответствующее заявление контрадмирал сделал на пресс-конференции, посвященной ситуации в ближневосточной стране. Так он ответил на вопрос журналиста о том, будут ли США оказывать воздушную поддержку официальному Кабулу осенью, после вывода иностранных войск с территории республики.

«У меня нет никакой информации относительно того, какая власть будет существовать [в Афганистане] после 31 августа», — заявил чиновник.

Pentagon spokesman John Kirby says the United States is deeply concerned about the trend, but #Afghan security forces have the capability to fight the #Taliban. pic.twitter.com/B4HLdSXFY4 — ANews (@anews) August 10, 2021

При этом Кирби отметил, что ситуация в Афганистане развивается в «нежелательном направлении» и 300-тысячным правительственным силам безопасности необходимо использовать свои преимущества, если они намерены переломить ход событий.

«У «Талибана»1 (запрещен в РФ — прим. ред.) нет военно-воздушных сил, они не владеют воздушным пространством. Правительственные силы имеют много преимуществ. Теперь они должны использовать их», — добавил представитель Пентагона.

В ходе этой же пресс-конференции Керби однозначно дал понять, что США «умывают руки» в Афганистане, и Кабулу придется рассчитывать только на свои силы:

«Теперь это их страна, которую они должны защищать. Это их борьба. <…> Мы будем продолжать поддерживать их где и когда это возможно, понимая, что это не всегда будет осуществимо».

Страны НАТО приступили к выводу военных контингентов из ближневосточной республики в мае текущего года, причем в явной спешке: после себя войска оставляют множество военной техники, оружия и боеприпасов, зная, что в большинстве случаев афганская армия не успеет ими овладеть.

На фоне бегства западных армий движение «Талибан» приступило к полномасштабному наступлению, в короткие сроки овладев горной местностью и небольшими поселениями Афганистана. Правительственные силы закрепились в городах, однако постепенно выбиваются оттуда талибами.

The #Taliban have captured another provincial capital and have the major city of Mazar-i-Sharif in their crosshairs, following a stunning weekend offensive.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/tyk7UTYk1N — ANews (@anews) August 10, 2021

За счет поддержки со стороны части афганцев в каждом населенном пункте радикалы выявляют людей, каким-либо образом связанных с правительством, армией или иностранными силами, после чего жестоко расправляются с ними. Подобная участь относится и к военнопленным.

В то же время президент США Джо Байден пообещал оказать материальную поддержку Кабулу лишь в следующем году — когда на эти цели будут выделены средства в бюджете. Однако, судя по заявлениям Кирби, помогать будет некому уже этой осенью.

1 Организация запрещена на территории РФ.