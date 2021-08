Пентагон не знает, в чьих руках окажется власть в Афганистане к осени

Вашингтон, 10 августа. Представитель Пентагона Джон Кирби не знает, в чьих руках окажется власть в Афганистане после 31 августа.

Соответствующее заявление контрадмирал сделал на пресс-конференции, посвященной ситуации в ближневосточной стране. Так он ответил на вопрос журналиста о том, будут ли США оказывать воздушную поддержку официальному Кабулу осенью, после вывода иностранных войск с территории республики.

Pentagon spokesman John Kirby says the United States is deeply concerned about the trend, but #Afghan security forces have the capability to fight the #Taliban. pic.twitter.com/B4HLdSXFY4