Владимир Стеклов рассказал о конфликте дочери Марка Захарова с руководством «Ленкома»

Москва, 10 августа. Актрисе Александре Захаровой после смерти отца, режиссера Марка Захарова было непросто в «Ленкоме». У нее, по словам актера Владимира Стеклова, был конфликт с руководством театра.

Творческая жизнь дочери именитого режиссера была трудной, считает ее бывший муж. По его словам, артисты в «Ленкоме» всегда воспринимали Александру как дочь Марка Захарова.

«И любые чисто человеческие поступки могли оцениваться со знаком минус. Она вышла замуж и мне сказали, что у меня теперь прозвище — зятек. Она была готова, что после смерти отца ей будет непросто», — сказал Владимир Стеклов в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, у актрисы сложности с нынешней дирекцией «Ленкома». Владимиру Стеклову грустно от этого, но подробно комментировать ситуацию между Захаровой и директором театра Марком Варшавером он не стал.

«Марк Анатольевич очень полагался на Марка Борисовича. Они были таким тандемом. Говорить, что ей сложно и непросто… Мне кажется, что при человеческой мудрости ее должно было раньше это тревожить. Саша — интеллектуальный человек. У нее очень хорошие мозги, но уходить из театра я ей советовать не буду», — добавил Стеклов.

Александра Захарова и Владимир Стеклов были вместе девять лет. Совместных детей у супругов не было. Актер театра и кино объяснил, почему единственная дочь Захарова не подарила именитому режиссеру внуков.