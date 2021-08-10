Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 15:33
15:30
Армия
Межевич: столкновения России и НАТО во время учений «Запад-2021» не будет
15:30
Общество
Ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы
15:29
Происшествия
Студент изнасиловал школьницу во время пьяной вечеринки в Подмосковье
15:25
Общество
Российский вирусолог перечислил основные проявления постковидного синдрома
15:24
Шоу-бизнес
Футболист Мамаев требует суд разделить совместно нажитое с экс-супругой имущество
15:23
Политика
Политолог Межевич объяснил, почему РФ не нуждается в признании Крыма Белоруссией
15:23
Общество
Джонни Депп впервые получил поддержку от кинематографистов после скандального суда
15:14
Особое мнение
Заздравный кубок за науку: Роман Носиков о пяти уроках Олимпиады-2020 для России
15:08
Общество
ЧП такого масштаба могут повториться: медик Яковлев о трагедии во Владикавказе
15:08
Спорт
Отец футболиста Лионеля Месси подтвердил его переход из «Барселоны» в «ПСЖ»
Все новости

Владимир Стеклов рассказал о конфликте дочери Марка Захарова с руководством «Ленкома»
Шоу-бизнес
Владимир Стеклов рассказал о конфликте дочери Марка Захарова с руководством «Ленкома»
Кадр из фильма «Маменькин сынок»

Москва, 10 августа. Актрисе Александре Захаровой после смерти отца, режиссера Марка Захарова было непросто в «Ленкоме». У нее, по словам актера Владимира Стеклова, был конфликт с руководством театра.

Творческая жизнь дочери именитого режиссера была трудной, считает ее бывший муж. По его словам, артисты в «Ленкоме» всегда воспринимали Александру как дочь Марка Захарова.

«И любые чисто человеческие поступки могли оцениваться со знаком минус. Она вышла замуж и мне сказали, что у меня теперь прозвище — зятек. Она была готова, что после смерти отца ей будет непросто», — сказал Владимир Стеклов в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, у актрисы сложности с нынешней дирекцией «Ленкома». Владимиру Стеклову грустно от этого, но подробно комментировать ситуацию между Захаровой и директором театра Марком Варшавером он не стал.

«Марк Анатольевич очень полагался на Марка Борисовича. Они были таким тандемом. Говорить, что ей сложно и непросто… Мне кажется, что при человеческой мудрости ее должно было раньше это тревожить. Саша — интеллектуальный человек. У нее очень хорошие мозги, но уходить из театра я ей советовать не буду», — добавил Стеклов.

Александра Захарова и Владимир Стеклов были вместе девять лет. Совместных детей у супругов не было. Актер театра и кино объяснил, почему единственная дочь Захарова не подарила именитому режиссеру внуков.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Владимир Стеклов рассказал о конфликте дочери Марка Захарова с руководством «Ленкома»
захарова захаров ленком стеклов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru