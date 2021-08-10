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ВМФ РФ до конца 2021 года получит три новых атомных субмарины

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:26
Армия
ВМФ РФ до конца 2021 года получит три новых атомных субмарины
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 10 августа. Военно-морской флот России в ближайшие месяцы получит новые подводные лодки и корабли, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, суда будут переданы уже до конца 2021 года. Так, российский флот получит три новых атомных и одну дизель-электрическую субмарины, а также шесть боевых кораблей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России за первое полугодие 2021 года получили более 200 единиц вооружения и техники. В частности, военным передали самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 «Аллигатор», девять боевых кораблей, а также атомную подлодку «Казань». Кроме этого, армия получила 12 радиолокационных станций и комплект ракетного комплекса «Бастион».

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россия вмф рф криворучко
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