Минобрнауки создало горячую линию по вопросам вакцинации студентов российских вузов

Москва, 10 августа. Горячую линию, на которую могут обратиться студенты российских высших учебных заведений, создали в Минобрнауки РФ на фоне пандемии коронавируса.

Горячая линия актуальна для учащихся вузов, в которых без оснований вводят ограничительные или принудительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Такие случаи недопустимы. В связи с этим к учебным заведениям могут применять административные меры, объяснил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Изменения в текст рекомендаций по вакцинации от коронавируса студентов российских вузов готовы внести в Минобрнауки РФ. Об этом ранее сообщил Афанасьев.