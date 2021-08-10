Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 15:33
15:30
Армия
Межевич: столкновения России и НАТО во время учений «Запад-2021» не будет
15:30
Общество
Ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы
15:29
Происшествия
Студент изнасиловал школьницу во время пьяной вечеринки в Подмосковье
15:25
Общество
Российский вирусолог перечислил основные проявления постковидного синдрома
15:24
Шоу-бизнес
Футболист Мамаев требует суд разделить совместно нажитое с экс-супругой имущество
15:23
Политика
Политолог Межевич объяснил, почему РФ не нуждается в признании Крыма Белоруссией
15:23
Общество
Джонни Депп впервые получил поддержку от кинематографистов после скандального суда
15:14
Особое мнение
Заздравный кубок за науку: Роман Носиков о пяти уроках Олимпиады-2020 для России
15:08
Общество
ЧП такого масштаба могут повториться: медик Яковлев о трагедии во Владикавказе
15:08
Спорт
Отец футболиста Лионеля Месси подтвердил его переход из «Барселоны» в «ПСЖ»
Все новости

Минобрнауки готово изменить рекомендации по вакцинации от COVID-19 для учебных заведений

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:36
Общество
Минобрнауки готово изменить рекомендации по вакцинации от COVID-19 для учебных заведений
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 10 августа. Минобрнауки готово внести изменения в рекомендации по вакцинации российских студентов от коронавируса. Об этом заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

По его словам, ведомство может скорректировать рекомендации, чтобы в них не присутствовало радикальных трактовок. Афанасьев отметил, что в тех вузах, где ввели безосновательные требования в отношении студентов на фоне пандемии COVID-19, может ожидаться применение соответствующих административных мер.

Наряду с этим Минобрнауки создало горячую линию, воспользоваться которой можно для консультации по вопросам вакцинации студентов российских вузов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минобрнауки готово изменить рекомендации по вакцинации от COVID-19 для учебных заведений
минобрнауки вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru