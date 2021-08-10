Минобрнауки готово изменить рекомендации по вакцинации от COVID-19 для учебных заведений

Москва, 10 августа. Минобрнауки готово внести изменения в рекомендации по вакцинации российских студентов от коронавируса. Об этом заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

По его словам, ведомство может скорректировать рекомендации, чтобы в них не присутствовало радикальных трактовок. Афанасьев отметил, что в тех вузах, где ввели безосновательные требования в отношении студентов на фоне пандемии COVID-19, может ожидаться применение соответствующих административных мер.

Наряду с этим Минобрнауки создало горячую линию, воспользоваться которой можно для консультации по вопросам вакцинации студентов российских вузов.