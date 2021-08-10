Радикалы вынудили украинку Ярославу Магучих удалить фото с российской спортсменкой

Киев, 10 августа. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась жесткой травле на родине за публикацию снимка с россиянкой Марией Ласицкене.

Российская атлетка взяла золото в прыжках в высоту. После завершения Игр спортсменка из Днепра опубликовала серию фотографий, на которых она позирует с национальным флагом. На одном из снимком рядом с ней стоит Ласицкене.

Украинские радикалы довольно жестко восприняли дружескую фотографию атлетки. Многие стали тут же призывать Магучих удалить ее, поскольку на снимке она позирует рядом с «убийцей». Некоторые стали напоминать ей о ситуации в Донбассе. Нашлись и те, кто окрестил участницу токийской Олимпиады настоящим предателем родины.

Под публикацией в соцсетях отметился основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский. Он подчеркнул, что совместное фото украинской и российской спортсменки показывает «превосходство разума над маразмом», сообщает издание «Новороссия».

Российская атлетка Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио 7 августа. Своей победой спортсменка принесла 20-ю золотую медаль в копилку сборной России.