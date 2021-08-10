Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 15:32
15:30
Армия
Межевич: столкновения России и НАТО во время учений «Запад-2021» не будет
15:30
Общество
Ливень с грозой обрушится на Москву в ближайшие часы
15:29
Происшествия
Студент изнасиловал школьницу во время пьяной вечеринки в Подмосковье
15:25
Общество
Российский вирусолог перечислил основные проявления постковидного синдрома
15:24
Шоу-бизнес
Футболист Мамаев требует суд разделить совместно нажитое с экс-супругой имущество
15:23
Политика
Политолог Межевич объяснил, почему РФ не нуждается в признании Крыма Белоруссией
15:23
Общество
Джонни Депп впервые получил поддержку от кинематографистов после скандального суда
15:14
Особое мнение
Заздравный кубок за науку: Роман Носиков о пяти уроках Олимпиады-2020 для России
15:08
Общество
ЧП такого масштаба могут повториться: медик Яковлев о трагедии во Владикавказе
15:08
Спорт
Отец футболиста Лионеля Месси подтвердил его переход из «Барселоны» в «ПСЖ»
Все новости

Радикалы вынудили украинку Ярославу Магучих удалить фото с российской спортсменкой
Спорт
Радикалы вынудили украинку Ярославу Магучих удалить фото с российской спортсменкой
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Киев, 10 августа. Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась жесткой травле на родине за публикацию снимка с россиянкой Марией Ласицкене.

Российская атлетка взяла золото в прыжках в высоту. После завершения Игр спортсменка из Днепра опубликовала серию фотографий, на которых она позирует с национальным флагом. На одном из снимком рядом с ней стоит Ласицкене.

Украинские радикалы довольно жестко восприняли дружескую фотографию атлетки. Многие стали тут же призывать Магучих удалить ее, поскольку на снимке она позирует рядом с «убийцей». Некоторые стали напоминать ей о ситуации в Донбассе. Нашлись и те, кто окрестил участницу токийской Олимпиады настоящим предателем родины.

Под публикацией в соцсетях отметился основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский. Он подчеркнул, что совместное фото украинской и российской спортсменки показывает «превосходство разума над маразмом», сообщает издание «Новороссия».

Российская атлетка Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио 7 августа. Своей победой спортсменка принесла 20-ю золотую медаль в копилку сборной России.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Радикалы вынудили украинку Ярославу Магучих удалить фото с российской спортсменкой
олимпиада ласицкене магучих
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru