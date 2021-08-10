Сатановский поставил на место украинца Карасева после неосторожных слов о ВСУ и НАТО

Москва, 10 августа. Слова политолога Вадима Карасева о «страхе» НАТО перед ВСУ показывают уровень компетентности политического истеблишмента Украины, уверен экономист Евгений Сатановский.

Сатановского вывели из себя заявления Карасева, и он оставил развернутый ответ на высказывания украинца в личном Telegram-канале. Киевский политолог считает, что НАТО не принимает Украину в свой состав из страха создать серьезный военный перевес восточноевропейских стран в составе блока. Российский эксперт поднял на смех слова Карасева и заметил, что до такого «уровня» экспертизы не опускался еще никто.

«Ну, что-что до сих пор украинские фантазеры из их политической тусовки про себя и окружающий мир ни говорили, но до такого маразма, как Карасев, не опускались. Германия и Франция, которые боятся военной мощи нынешней Украины? Этого назойливого нищего Европы? Интересно было бы спросить самих немцев и французов, что те на этот счет думают», — смеется Сатановский.

В заключение российский эксперт предложил Карасеву обратить к врачу, «если еще не поздно». Также политолог заметил, что когда Украина была частью СССР, она действительно что-то из себя представляла на международной арене, но эти времена давно позади. Не менее опрометчивыми эксперт счел и слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в адрес жителей Донбасса.

Также экономист, политолог и обозреватель Евгений Сатановский оценил поставки вооружений на Украину Турцией. В материале НСН эксперт объяснил, почему «тюркских технологий» опасаться не стоит.