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Спасатели эвакуировали животных из горящего цирка в Саратове

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:24
Происшествия
Спасатели эвакуировали животных из горящего цирка в Саратове
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саратов, 10 августа. Представители экстренных служб провели эвакуацию животных из цирка в Саратове, купол которого во вторник днем охватил огонь.

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах Саратова рассказал, что после возгорания в цирке имени братьев Никитиных на улице Чапаева были эвакуированы 10 львов и 12 собак. В настоящий момент животные находятся на внутреннем дворе учреждения. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пламя охватило купол цирка в центре Саратова. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По словам представителей администрации, внутри здания людей нет, так как всем удалось эвакуироваться до приезда на место пожарных. Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.

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пожар саратов львы
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