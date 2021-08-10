Спасатели эвакуировали животных из горящего цирка в Саратове

Саратов, 10 августа. Представители экстренных служб провели эвакуацию животных из цирка в Саратове, купол которого во вторник днем охватил огонь.

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах Саратова рассказал, что после возгорания в цирке имени братьев Никитиных на улице Чапаева были эвакуированы 10 львов и 12 собак. В настоящий момент животные находятся на внутреннем дворе учреждения. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пламя охватило купол цирка в центре Саратова. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По словам представителей администрации, внутри здания людей нет, так как всем удалось эвакуироваться до приезда на место пожарных. Причины и обстоятельства инцидента пока неизвестны.