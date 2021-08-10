Росфинмониторинг включил Хованского в перечень причастных к экстремизму лиц

Москва, 10 августа. Блогера Юрия Хованского включили в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму или терроризму.

Соответствующее решение обнародовал Росфинмониторинг на своем сайте. В реестре указан Юрий Михайлович Хованский, родившийся 19 января 1990 года в городе Никольске Пензенской области.

Хованского задержали в начале июня в Петербурге. В его отношении возбудили дело по статье об оправдании терроризма. Поводом для уголовного преследования стало исполнение им песни с оправданием теракта в театральном центре на Дубровке в столице.

Куйбышевский районный суд Петербурга ранее продлил арест Юрию Хованскому. Блогер пробудет под стражей до 8 сентября. При этом сам арестованный настаивал, чтобы юридическая инстанция избрала ему меру пресечения в виде домашнего ареста.