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Подлодка ВМФ РФ «Казань» способна нести на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:25
Армия
Подлодка ВМФ РФ «Казань» способна нести на борту гиперзвуковые ракеты «Циркон»
wikipedia.org  /  Mil.ru/CC BY 4.0

Москва, 10 августа. Подлодка «Казань» может быть вооружена гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил контр-адмирал Александр Заренков.

«Казань» является первой субмариной, которая построена по модернизированному проекту 855М «Ясень-М». Основной особенностью подобных подлодок является наличие универсальных пусковых установок. Внутри может быть размещено такое вооружение, как противокорабельные ракеты П-800 «Оникс», гиперзвуковые снаряды «Циркон» и крылатые боеприпасы «Калибр».

Подобный арсенал обеспечивает эффективное поражение как надводных, так и наземных целей противника, добавил контр-адмирал во время единого дня приемки военной продукции.

Политолог Яков Кедми ранее объяснил, почему Западу нечего противопоставить сверхскоростным «Цирконам». Он исключил возможность перехвата этого оружия при помощи американских ПВО Tomahawk.

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казань подлодка циркон
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