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ВС России планируют получить второй полк ракетного комплекса «Авангард» до 2023 года

  /   Обновлено: 10 августа 2021 15:24
Армия
ВС России планируют получить второй полк ракетного комплекса «Авангард» до 2023 года
Минобороны РФ

Москва, 10 августа. Второй полк ракетного комплекса «Авангард» планируют принять на вооружение российских РВСН до 2023 года, заявил командир 13-й ракетной дивизии генерал-майор Андрей Черевко.

Стоит отметить, что «Авангард» впервые поставили на боевое дежурство в 2019 году. Комплекс был публично представлен президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его обращения к Федеральному собранию в 2018 году.

«До 2023 года предусмотрена постановка на боевое дежурство еще одного ракетного полка», — сказал Черевко.

Ранее сообщалось, что предприятиями российского ОПК создана целая линейка новейших гиперзвуковых ракет огромной мощности. При этом самым опасным боевым комплексом РФ на Западе считают планирующий боевой блок «Авангард».

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