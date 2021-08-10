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В России предложили тестировать студентов российских вузов на коронавирус

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:20
Общество
В России предложили тестировать студентов российских вузов на коронавирус
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 10 августа. Мониторинг эпидемиологической ситуации в российских высших учебных заведениях нужно ввести с начала учебного года.

Такое мнение выразил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он предложил проводить тестирование студентов на коронавирусную инфекцию раз в 14 дней. Это позволит предотвратить возникновение вспышек заболеваемости в учебных заведениях, считает специалист.

Глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков ранее призвал высшие учебные заведения России обеспечить равные права для привитых и непривитых студентов. Делить учащихся по такому критерию недопустимо, считает министр.

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