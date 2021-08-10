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Шойгу сообщил о планах Минобороны РФ проводить дополнительный набор контрактников

  /   Обновлено: 10 августа 2021 14:26
Армия
Шойгу сообщил о планах Минобороны РФ проводить дополнительный набор контрактников
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 10 августа. Министерство обороны России планирует с 2021 по 2024 год проводить дополнительный набор около 15 тысяч контрактников и офицеров, заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Военное ведомство существенно изменило подход к дальнейшему укомплектованию экипажей на сложную технику, добавил он. В связи с этим необходимо увеличить темпы набора контрактников и офицеров на те должности, которые планировалось комплектовать ближе к 2030 году.

Такие действия необходимы, чтобы поставки новейшей техники вышли на стабильный режим и можно было обеспечить боевые единицы необходимыми специалистами.

Сергей Шойгу отметил, что в 2021 году в российские войска поступило свыше 200 единиц вооружения и техники. Среди них истребители МиГ-35С, вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

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