Шойгу сообщил о планах Минобороны РФ проводить дополнительный набор контрактников

Москва, 10 августа. Министерство обороны России планирует с 2021 по 2024 год проводить дополнительный набор около 15 тысяч контрактников и офицеров, заявил глава МО РФ Сергей Шойгу.

Военное ведомство существенно изменило подход к дальнейшему укомплектованию экипажей на сложную технику, добавил он. В связи с этим необходимо увеличить темпы набора контрактников и офицеров на те должности, которые планировалось комплектовать ближе к 2030 году.

Такие действия необходимы, чтобы поставки новейшей техники вышли на стабильный режим и можно было обеспечить боевые единицы необходимыми специалистами.

Сергей Шойгу отметил, что в 2021 году в российские войска поступило свыше 200 единиц вооружения и техники. Среди них истребители МиГ-35С, вертолеты Ка-52 «Аллигатор».