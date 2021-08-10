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Страх и ненависть: в США сообщают о десятках жертв нового кровавого уик-энда
США
Страх и ненависть: в США сообщают о десятках жертв нового кровавого уик-энда
Федеральное агентство новостей  / 

На прошлой неделе человечество отмечало годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, за которую США так и не принесли официальных извинений. Судя по всему, умение извиняться вообще не свойственно американскому обществу. Это подтверждает очередной кровавый уик-энд, который пережили Соединенные Штаты, где даже самый незначительный бытовой конфликт может обернуться стрельбой со множеством жертв.

Иллинойс

Чикаго в очередной раз подтвердил свой мрачный титул «преступной столицы США». Согласно информации, опубликованной городским полицейским управлением, за выходные в городе в результате стрельбы пострадало 73 человека; 11 из них, включая офицера полиции, погибли.

Офицер Элла Френч была застрелена в субботу вечером. Ее напарник Карлос Йейнз, который получил три пули, находится в больнице в критическом состоянии.

Полицейские выполняли рутинную проверку автомобиля, который был остановлен из-за просроченных номеров. В ходе проверки один из пассажиров вступил в конфликт с офицерами, после чего открыл стрельбу.

Полиции удалось оперативно задержать подозреваемых в убийстве офицера Френч. Ими оказались два брата — Эмонтэ и Эрик Морганы.

Сообщается, что погибшая сотрудница полиции недавно вернулась на службу из декретного отпуска.

Гибель полицейского с новой силой подняла обсуждение ситуацию с общественной безопасностью в Чикаго — на мэра Лори Лайтфут обрушилась критика за неспособность обуздать уличную преступность.

Кроме этого в городе произошло несколько эпизодов массовой стрельбы.

Около двух часов ночи на воскресенье в одном из баров: 24-летний молодой человек не поделил что-то с 37-летним мужчиной, в результате чего открыл огонь. В итоге его оппонент был убит, а сам стрелок, который получил восемь ранений, оказался в больнице. Также в ходе перестрелки получили ранения пятеро посетителей заведения.

За час до этого еще один ранимый представитель чикагского бомонда обиделся на охранников ночного клуба, которые не пустили его внутрь. Мужчина не придумал ничего лучше, как отомстить за порушенные планы на вечер, расстреляв охранников и еще нескольких случайных прохожих, которые подвернулись под горячую руку. В итоге один из охранников скончался в больнице, а его коллега и еще три человека оказались на больничной койке.

В субботу, 7 августа, четыре человека были отправлены в больницу, трое из них — в критическом состоянии, после того как они были расстреляны из проезжавшей машины.

Такая же судьба постигла еще троих жителей Чикаго в воскресенье — неизвестный открыл по ним огонь в то время, когда они находились на улице.

Техас

Тройное убийство произошло в ночь на субботу в курортном городке Саут-Падре-Айленд. Офицеры прибыли по вызову о семейной ссоре, однако прибывшие на место офицеры обнаружили тела трех женщин с огнестрельными ранениями.

Полиция задержала 23-летнего подозреваемого, который скрылся с места преступления, однако позже сдался властям. Об этом сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

В Хьюстоне, крупнейшем городе штата, 9 августа произошла перестрелка в ночном клубе. По сообщениям полиции, в ходе ссоры, которая возникла между двумя группами посетителей, несколько ее участников достали оружие и устроили пальбу, в ходе которой один человек был убит, шестеро получили ранения.

В настоящий момент ведется следствие, полиция устанавливает причастность убитого и раненых к стрельбе. Сообщается об отсутствии задержанных.

Луизиана

Еще одна перестрелка возле ночного клуба произошла в городе Лафайет. Сообщается, что ночью в воскресенье полиция прибыла на вызов из-за стрельбы, которая была слышна возле заведения. Прибывшие полицейские решили проверить группу людей, однако попытка обернулась перестрелкой, в ходе которой был убит один из злоумышленников, которым оказался 22-летний Дэшон Батисте. Кроме того, получила ранение женщина.

Полиция Лафайета разыскивает подозреваемых, которые причастны к стрельбе, произошедшей в городе в субботу. Два человека были госпитализированы с серьезными ранениями после того как автомобиль, в котором они ехали, был обстрелян неизвестными.

В Новом Орлеане пять человек получили ранения в воскресенье во время ставшей уже традиционной стрельбы на Бурбон стрит. Правоохранители разыскивает подозреваемого.

В воскресенье еще четыре человека стали жертвами стрельбы. Один пострадавший скончался, трое находятся в больнице.

Полиция Нового Орлеана сообщает о четырех убийствах и ранениях 14 человек в городе в течение уик-энда.

«Эти «выходные насилия», несомненно, перевешивают то, что мы делали всю прошлую неделю», — говорит шеф полиции Нового Орлеана Шон Фергюсон.

Калифорния

В городе Хантингтон-Бич один человек был застрелен и трое ранены в ходе стрельбы, случившейся в одном из домов.

Начальник городской полиции Джулиан Харви сообщил журналистам, что дом является предметом имущественного спора и что специалисты по недвижимости пришли осмотреть объект, когда произошла стрельба.

Два человека получили огнестрельные ранения в ходе вооруженного ограбления в Окленде. Сообщается, что двое злоумышленников напали на две семейные пары, ранив из пистолета одного из мужчин, который попытался оказать сопротивление грабителям. На помощь потерпевшим пришел случайный прохожий, который вступил в борьбу с грабителями, однако тоже получил пулевое ранение.

Местные жители говорят о беспрецедентном уровне преступности, захлестнувшем Окленд, подчеркивая, что преступление произошло средь бела дня на глазах десятков людей.

Стрельба была слышна на вечеринке в городе Саннивейл. По информации полиции офицеры прибыли по вызову, связанному с громко играющей музыкой. Прибыв на место, они выяснили, что причиной вызова стала вечеринка, в которой, по их словам, участвовало 150-200 человек, большинство из которых были несовершеннолетние. Офицеры вызвали подкрепление и стали дожидаться его снаружи дома, когда раздались выстрелы.

Жертвами стрельбы стали двое человек, один из которых позже скончался в больнице.

Правоохранители ведут расследование, однако, как и водится в подобных случаях, несколько сотен человек, которые присутствовали на вечеринке, «ничего не видели».

Представители полиции уточняют, что дом, в котором проводилось мероприятие, сдавался специально для подобных целей через сервис Airbnb, несмотря на запрет, который действует с 2019 года.

Виргиния

Стрельбой закончилось выяснение отношений между двумя водителями, которые, судя по всему, не смогли поделить парковочное место возле строительного супермаркета.

«Примерно в 14:15 в воскресенье, по-видимому, на стоянке была машина. Подъехала еще одна машина. Последовала словесная перепалка. Затем произошел обмен выстрелами. Два человека были ранены. Один был убит, другой в настоящее время находится в больнице в стабильном состоянии», — рассказал о случившемся прокурор округа Нортгемптон Терри Хоук.

Мичиган

Во Флинте парковка стала местом гибели 18-летнего молодого человека и 19-летней девушки. Еще четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на понедельник. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала несколько человек, которых подозревают в причастности к стрельбе. Тем не менее пока не было выдвинуто официальных обвинений и расследование продолжается.

В Детройте трое подростков были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями после перестрелки, которая произошла во время футбольного матча между детскими командами.

«Мы наблюдаем образец очень жестокого поведения», — заявил в связи со случившимся шеф полиции Детроита Джеймс Уайт.

Сообщается о задержании шести человек, двое из которых несовершеннолетние. Также полиция разыскивает автомобиль, который может быть причастен к инциденту.

Орегон

Полиция Портленда расследует дерзкое убийство, которое было совершено в воскресенье: мужчина был застрелен в городском автобусе.

Это убийство стало 56-м совершенным в городе с начала года и как минимум вторым в течение выходных: 7 августа в субботу полицейские обнаружили тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением.

Городские власти сообщают, что текущий год стал самым кровавым с 1994 года, когда в Портленде было совершено 55 убийств. Абсолютный рекорд по количеству убийств был установлен в городе в далеком 1987 году. Тогда было убито 70 человек. Если текущие тенденции сохранятся, то 2021 год сможет с легкостью заткнуть за пояс этот результат.

Нью-Йорк

Стрельбой закончилась воскресная вечеринка в Бруклине. Полицейское управление сообщает о двух убитых и трех раненных, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Полиция считает, что стрельба была вызвана ссорой на вечеринке, на которой были сцена для выступлений, ди-джей и более 100 человек.

«Я слышал выстрелы на вечеринке. Я видел, как люди бежали... Это вечеринка, все может случиться. Я не был удивлен.

Я услышал два выстрела, а затем стрелок запрыгнул в черный внедорожник», — говорит охранник, работающий рядом с залом для мероприятий.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила 32-летнего человека, который был ранен в грудь и шею. Также на парковке возле зала был найден автомобиль, в котором находились еще три человека с огнестрельными ранениями. Двое из них позже скончались в больнице. Кроме того, один человек, пострадавший в ходе стрельбы, самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Теннесси

Бывший офицер управления полиции Мемфиса обвиняется в убийстве второй степени после того, как он застрелил мужчину из-за «слишком громкой музыки», которая доносилась из его машины, находившейся на заправке.

«Я все еще дрожу, думая об этом. Я не думаю, что когда-нибудь забуду этот звук. Мы все спорили, но нельзя просто взять пистолет и застрелить кого-то, потому что кто-то сказал вам что-то не то», — говорит свидетель убийства.

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Все новости / США / Страх и ненависть: в США сообщают о десятках жертв нового кровавого уик-энда
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