Россиянка из Китая назвала неприятную привычку иностранных врачей

Пекин, 10 августа. Живущая много лет в Китае россиянка Анна Кузина рассказала, почему прием у местного врача оставил у нее неприятные воспоминания.

Девушка проходила стажировку в Китае во время учебы в вузе. После чего Кузина решила остаться жить в этой стране, так как она ей очень понравилась. Но одна особенность на приеме у местных медиков неприятно удивила ее.

Она вспомнила, что врачи из Китая не закрывают двери своих кабинетов. Также специалисты могут принимать по несколько пациентов за раз, сообщает MK.ru.

«У женского врача, помню, все было поставлено на конвейер: пациентки заходили практически одновременно, и их просто по кругу осматривали», — объяснила Кузина.

По ее словам, когда китайские пациенты узнают о том, что в кабинете врача находится иностранка, они начинают заглядывать туда, чтобы рассмотреть россиянку. При этом китайцы удивленно таращатся.

Однако с годами ситуация становится лучше. В международных китайских клиниках стараются не допускать подобного. Там врачи запрещают посторонним заходить в кабинет во время приема, и это постепенно становится правилом.

Жительница Китая ранее назвала русское умение, которое приводит в восторг местных. Также она назвала несколько странностей граждан этой страны.