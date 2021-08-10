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Фальшивая сотрудница Deutsche Bank выудила у российской компании более 12 млн рублей
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Происшествия
Фальшивая сотрудница Deutsche Bank выудила у российской компании более 12 млн рублей
ТАСС  /  Marius Schwarz via www.imago-images.de

59-летняя жительница из Москвы сумела войти в доверие к руководству российской юридической компании «Гор» и обманным путем выудила более 12 миллионов рублей, притворяясь сотрудницей известного немецкого банка Deutsche Bank. Об этом ФАН сообщил начальник управления безопасности корпорации «Сигма» Владислав Вайсеро, который в настоящее время занимается расследованием этого инцидента.

Сотрудник частного охранного предприятия рассказал, что в ноябре 2020 года уроженка Москвы вышла на российскую компанию. Она представилась чужой фамилией и заявила, что является официальным представителем Deutsche Bank.

«Эта женщина сделала себе визитки и почту Deutsche Bank, вела переписку на немецком языке от лица якобы своей организации, — сообщил Вайсеро. — Потерпевшим не оставили даже шанса не поверить в ее реальность, хотя все было глобальной фикцией».

По словам представителя ЧОП, служба безопасности пострадавшей компании допустила оплошность, не проверив личность москвички на начальном этапе. В результате ее представили высшему руководству.

Псевдопредставитель немецкого банка сообщила дирекции компании, что ее европейские VIP-клиенты и партнеры готовы финансировать проекты в России на условиях оплаты кредитной страховки с оформлением договора и страхового полиса немецкой компании Euler Hermes. Российские предприниматели заинтересовались этим заманчивым предложением, чтобы получить инвестиции под свой проект, связанный с медициной.

Предполагаемая преступница согласилась стать посредником, но для этого предложила заключить договор с организацией ее сына, прикрываясь соображениями безопасности. После этого, по ее словам, можно было передать денежные средства для оплаты кредитного страхового полиса.

По данным Владислава Вайсеро, российская компания передала предполагаемой мошеннице три транша общей суммой более 12 миллионов рублей, последний из которых был передан 23 декабря. Примерно половина суммы должна была пойти на оплату кредитного страхования в Германии (58 тысяч евро), остальная часть шла лично женщине за услуги посредничества.

Фальшивая сотрудница Deutsche Bank выудила у российской компании более 12 млн рублей
ТАСС  / Marius Schwarz via www.imago-images.de

Однако деньги до немецкого адресата так и не дошли. После 30 декабря дама, выдававшая себя за сотрудницу Deutsche Bank, стала скрываться.

«Деньги не дошли, потому что никакая немецкая компания Euler Hermes не знает о существовании этой женщины, как и Deutsche Bank, — пояснил собеседник ФАН. — Я связывался с криминальной полицией Берлина, и они общались с немецкой стороной. Те заявили, что эту сотрудницу и в помине не знают. Она заводила деньги на организацию сына для безопасности сделки, но по факту это было сделано, чтобы завладеть финансовыми средствами».

Вайсеро рассказал, что поначалу руководство пострадавшей компании пытались запугать, чтобы помешать обращению в официальные органы.

«В Москве действует группа ряженых генералов, — сообщил собеседник ФАН. — Эти люди пообещали псевдосотруднице Deutsche Bank, что будут покрывать ее. Один из них даже притворялся сотрудником прокуратуры и сожителем матери Алины Кабаевой, пытаясь таким образом придать свой фигуре вес. Однако когда мы включились в дело и провели свое расследование, «генералы» отказались от сотрудничества с предполагаемой мошенницей».

Вайсеро добавил, что у семьи москвички есть недвижимость в элитных поселках, свои заправки и автомойки. Сотрудник ЧОП, занимающийся инцидентом, добавил, что ранее женщине уже предъявляли обвинения в мошенничестве.

«В ближайшее время гражданку, выдающую себя за сотрудницу немецкого банка, объявят в розыск, так как она скрывается от следствия, — рассказал начальник службы безопасности. — Она не явилась даже на допрос в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) МВД РФ, заявив, что деньги будут переведены пострадавшим и что она никого не обманула. После этого она сменила себе номер телефона».

В заключение собеседник ФАН сообщил, что в настоящее время инцидент находится на контроле у начальника полиции Москвы. Дело будет возбуждено после получения ответов на официальные запросы, адресованные немецкой страховой компании и Deutsche Bank.

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мошенничество deutsche bank Владислав Вайсеро Euler Hermes
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