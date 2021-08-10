Джонсон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко на турнире Bellator

Москва, 10 августа. Американский боец MMA Тимоти Джонсон высказался о поединке с россиянином Федора Емельяненко на турнире промоушена Bellator.

Пресс-служба Bellator недавно официально анонсировала бой бывшего претендента на временный титул промоушена Тимоти Джонсона с Федором Емельяненко. Поединок пройдет 23 октября на московской «ВТБ Арене», передает RT. Джонсон, как сообщает MMA Junkie, признался, что не ожидал получить предложение поучаствовать в бою с Емельяненко.

«Я слышал те же имена, что и все вы. Но затем Федор вживую посмотрел на то, как я 25 минут дрался с Молдавским, и повлиял на матчмейкеров», — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что хочет одолеть «дракона» и нанести 44-летнему Емельяненко последнее поражение в профессиональной карьере. Не исключено, что поединок с американцем станет для ветерана MMA последним. По контракту с Bellator у Емельяненко останется два боя.

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