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Луговой высмеял ЦРУ за «тайное излучение руками ФСБ» агентов и дипломатов из США
Политика
Луговой высмеял ЦРУ за «тайное излучение руками ФСБ» агентов и дипломатов из США
Федеральное агентство новостей  / 

Очернение России ведется для того, чтобы ни один политик на Западе не посмел выстраивать нормальные отношения с нашей страной. Об этом ФАН заявил депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя заявления американской прессы о том, что ЦРУ провело совещание на тему так называемого «гаванского синдрома».

Как сообщается, офицеры американской спецслужбы обсуждали «излучение неизвестной природы», от которого якобы страдают сотрудники Госдепартамента, агенты разведки и дипломаты США по всему миру. Многомесячное расследование не дало никаких результатов и доказательств того, что это излучение вообще существует, но американцы утверждают, что «атаки — дело рук русских».

«Когда Дональд Трамп пришел к власти, он традиционно для Америки был настроен лояльно относительно России и понимал, что конструктивный диалог и сотрудничество с Москвой могут принести пользу обеим странам. Но спецслужбы Вашингтона и Лондона сделали все, чтобы отношения между нашими странами не нормализовались. Они устроили постановку с «отравлением» Скрипалей в Великобритании и серию других провокаций: «отравление» Навального, взрывы в Чехии и т. д.», — напомнил Луговой.

Парламентарий пояснил, что клевещут на Россию для того, чтобы ни один американский или европейский политик даже не пытался договариваться с Москвой.

«Заседание ЦРУ и последующая шумиха в западных СМИ с бездоказательными обвинениями России в агрессии — старая стратегия Соединенных Штатов. Антирусская риторика ими ведется давно и постоянно. Политические круги, заинтересованные в подобных настроениях на Западе, ведут активную пропаганду, чтобы ни у кого и мысли не возникло, что с Россией можно вести нормальные партнерские отношения», — уточнил собеседник ФАН.

В Вашингтоне раскручивают нелепую историю с «тайными лучами ФСБ» против граждан США
ТАСС  / Фадеичев Сергей

Депутат напомнил, что нынешний президент США Джо Байден тоже предпринял попытку договориться с Россией, когда он встретился с президентом Владимиром Путиным.

«Но многим это не понравилось. Дело про «секретное излучение», которым якобы агенты ФСБ воздействуют на американцев, — один из примеров информационной войны, которая ведется спецслужбами США и Европы против России. Разумеется, доказательств «облучения» дипломатов США нет и быть не может», — добавил Андрей Луговой.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции предположил, что скоро история про «гаванский синдром» сойдет на нет ввиду своей явной абсурдности, но позже будет новый вброс, ведь машина западной пропаганды, по его словам, работает без остановки.

Ранее ФАН рассказал, как некоторые либеральные деятели пытаются исказить историю нашей страны.

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сша цру информационная война андрей луговой гаванский синдром
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