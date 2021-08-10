Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК

Москва, 10 августа. Журналисты выяснили, почему многие жители Российской Федерации получают повторные требования об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые управляющие компании могут взыскивать с граждан долги многолетней давности. Россиянам напомнили о нескольких правилах, которые позволят не попасться на уловки недобросовестных организаций.

Так, гражданин имеет право запросить у коммунальщиков разъяснение по поводу предъявленных платежей за прошлые периоды. Делать это необходимо письменно, уточняет Life.ru. Также все исполненные платежные документы собственникам стоит хранить минимум три года.

К тому же россияне могут запросить документ, утверждающий, что повышение платы за ЖКУ произошло после решения общего собрания собственников. И даже при имеющейся задолженности по коммунальным платежам любые договоренности с управляющей компанией следует оформлять в письменном виде.

Ранее аналитики выяснили, что оплата услуг ЖКХ в РФ подорожала на 11%. Речь идет об изменении показателя за шесть месяцев. О льготах по коммунальным услугам для российских пенсионеров, которые вскоре могут измениться, рассказало издание «ФедералПресс».