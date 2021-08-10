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Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК
Экономика
Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 августа. Журналисты выяснили, почему многие жители Российской Федерации получают повторные требования об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые управляющие компании могут взыскивать с граждан долги многолетней давности. Россиянам напомнили о нескольких правилах, которые позволят не попасться на уловки недобросовестных организаций.

Так, гражданин имеет право запросить у коммунальщиков разъяснение по поводу предъявленных платежей за прошлые периоды. Делать это необходимо письменно, уточняет Life.ru. Также все исполненные платежные документы собственникам стоит хранить минимум три года.

К тому же россияне могут запросить документ, утверждающий, что повышение платы за ЖКУ произошло после решения общего собрания собственников. И даже при имеющейся задолженности по коммунальным платежам любые договоренности с управляющей компанией следует оформлять в письменном виде.

Ранее аналитики выяснили, что оплата услуг ЖКХ в РФ подорожала на 11%. Речь идет об изменении показателя за шесть месяцев. О льготах по коммунальным услугам для российских пенсионеров, которые вскоре могут измениться, рассказало издание «ФедералПресс».

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