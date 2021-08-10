Глава Северной Осетии Сергей Меняйло раскрыл ФАН все подробности о трагедии в больнице

ФАН удалось получить эксклюзивный комментарий временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии — Алании Сергея Меняйло о произошедшем в больнице Владикавказа.

В первую очередь глава региона опроверг информацию о том, что еще двое погибших, о которых сообщили СМИ, имеют отношение к ЧП, которое произошло накануне. Они скончались из-за болезни, их состояние до этого было крайне тяжелым.

«Умерло девять человек именно вследствие перебоя в подаче кислорода. Вчера вечером, когда я уже там находился, мы восстановили подачу кислорода, на это ушло примерно 40 минут. Случилась авария на магистральной трубе, после чего мы запустили резервный канал», — рассказал ФАН Сергей Меняйло, врио главы Северной Осетии.

Спустя час давление в системе уже было в норме, говорит глава региона. В ситуации сейчас разбирается Следственный комитет, пока предположения о причинах трагедии высказывать преждевременно.

«Я бы сейчас не хотел предварительно озвучивать результаты работы следователей до официального их заявления. Но есть такой момент: резервная линия не была готова к подаче, ее восстанавливали при мне и переключали, ну а дальше — должна она была быть сделана или не должна, как была сделана — разберется следствие», — заявил Сергей Меняйло.

ТАСС / Цагараева Елена

Ранее в СМИ врио министра здравоохранения региона, комментируя произошедшее, причиной ЧП назвал системный сбой. Глава республики уточнил, что интерпретировать это можно по-разному.

«Я буквально час назад с ним разговаривал, сейчас еще наберу… Что за системный сбой? Системный сбой в чем? В поставках кислорода? Или другой какой-то? Надо дождаться результатов проверки, чтобы огульно не делать выводы. <...> То, что должна была быть резервная линия подачи кислорода, — это да. К сожалению, последние штрихи варили при мне. А то, что там были задержки с кислородом — не в саму больницу, а в обеспечении кислородом, — эта проблема есть, она решаема», — отметил Меняйло.

Вчера было выявлено место порыва, он был устранен. С утра в больнице продолжаются работы — проверяют всю систему. На месте находятся представители Ростехнадзора. Также организована проверка во всех других лечебных учреждениях: проверка систем подачи кислорода и выявление возможных неисправностей, в том числе и на резервных линиях подачи.

«Кислородом регион обеспечен. Вчера завезли кислород. Нам помогли соседи — Ставропольский и Краснодарский края, Кабардино-Балкария. На сегодня перебоев с поставкой кислорода у нас нет. К нам везут еще 25 тонн из Ростовской области — тот объем, который был заказан ранее, закуплен планово», — отметил Сергей Меняйло.

Ранее ФАН рассказывал о том, что дело о гибели пациентов больницы во Владикавказе может быть передано в центральный аппарат Следственного комитета России.