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Шойгу: строительство объектов РВСН в Сибири и европейской части РФ завершено

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:56
Армия
Шойгу: строительство объектов РВСН в Сибири и европейской части РФ завершено
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 10 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении строительства объектов РВСН в Сибири и европейской России.

По его словам, основные силы были брошены на строительство объектов, предназначенных для размещения новых образцов вооружения в интересах ядерной триады.

«Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково», — отметил Шойгу.

Ранее министр также заявил, что в нынешнем году в интересах Вооруженных сил РФ возведут три тысячи зданий и сооружений. Шойгу заверил, что запланированные мероприятия выполняются в полном объеме.

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