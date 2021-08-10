Шойгу: строительство объектов РВСН в Сибири и европейской части РФ завершено

Москва, 10 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении строительства объектов РВСН в Сибири и европейской России.

По его словам, основные силы были брошены на строительство объектов, предназначенных для размещения новых образцов вооружения в интересах ядерной триады.

«Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково», — отметил Шойгу.

Ранее министр также заявил, что в нынешнем году в интересах Вооруженных сил РФ возведут три тысячи зданий и сооружений. Шойгу заверил, что запланированные мероприятия выполняются в полном объеме.