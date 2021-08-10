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Шойгу: Минобороны РФ представит экспозицию по Арктике на форуме «Армия-2021»

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:53
Армия
Шойгу: Минобороны РФ представит экспозицию по Арктике на форуме «Армия-2021»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 августа. Экспозиция по военной деятельности России в Арктике впервые будет продемонстрирована на форуме «Армия-2021», явил министр обороны Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, представленная на форуме выставка позволит гостям и участникам убедиться лично в высоких боевых возможностях российских вооружений. Об этом министр сообщил в ходе Единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

«Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия», в рамках которого впервые будет представлена экспозиция «Арктика»», — отметил Шойгу.

Кроме этого, одновременно с форумом состоится открытие АрМИ — Армейских международных игр. Глава военного ведомства подчеркнул, что в них примут участие 290 команд из 44 стран.

Ранее сообщалось, что военная полиция ЮВО обеспечит безопасность на форуме «Армия-2021» в Астрахани. В период подготовки и проведения мероприятия подразделения военной полиции Махачкалинского и Астраханского гарнизонов будут следить за соблюдением правопорядка и противоэпидемиологических мер. Также телеканал «360» передавал, что свыше 530 автобусов бесплатно перевезут гостей форума «Армия» в Подмосковье.

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Все новости / Армия / Шойгу: Минобороны РФ представит экспозицию по Арктике на форуме «Армия-2021»
россия арктика шойгу армия-2021
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