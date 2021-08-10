ЧП такого масштаба могут повториться: медик Яковлев о трагедии во Владикавказе

Бывший главный врач Боткинской больницы Санкт-Петербурга Алексей Яковлев прокомментировал ФАН ситуацию в медучреждении Владикавказа. Эксперт ответил, можно ли было избежать трагедии и как предотвратить подобные ЧП в дальнейшем.

Главное, по мнению медика, то, что такие системы не должны проходить под землей.

«В последних проектах я видел разводку кислорода все-таки по воздуху. Не в земле. Потому что в земле всегда, с моей точки зрения, выше риски случайного повреждения, или подвижки почвы могут произойти. У меня такое представление. А другое дело, — что любой резерв на отделение не может закрыть потребность в кислороде, поскольку идет очень большое потребление и очень трудно обеспечивать без централизованной подачи большой объем кислорода», — рассказал Алексей Яковлев.

По мнению специалиста, Владикавказ — не единственная территория, где может произойти подобное. Хотя, безусловно, после этого ЧП вопрос будет поставлен на особый контроль.

«Ситуация печальная, она говорит о состоянии лечебных учреждений», — заявил Яковлев.

Кислорода, как сообщают некоторые источники, не было 14 минут после ЧП. По словам Алексея Яковлева, это очень много.

«Вот смотрите: если человек утонул , то через сколько его уже не вернуть? Счет идет на минуты. Люди, которые находятся на аппаратном дыхании, сами не могут дышать. Выжить в такой ситуации практически невозможно. Лучше, конечно, реаниматологи подскажут, но есть стандарты. До пяти-семи минут иногда некоторые выживают, а так, в принципе, две-три минуты», — добавил эксперт.

А как с этим обстоят дела в Санкт-Петербурге? Какая система подачи кислорода в городских больницах? Эксперт отвечает, что система подачи смешанная.

«Где-то есть кислородные станции, которые подают его (кислород. — Прим. ФАН), где-то из баллонов идет снабжение по корпусам, есть кислородная площадка, оттуда централизованно все подается. Это требует четкой работы всех, кто в этом задействован, кто переставляет эти тяжелые баллоны и подключает. Поэтому, конечно, централизованные кислородные станции оптимальны», — добавил Яковлев.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло раскрыл ФАН все подробности о трагедии в больнице