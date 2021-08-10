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С такими проектами надо идти во власть: рэпер ШЕFF поддержал инициативу Булановой
Общество
С такими проектами надо идти во власть: рэпер ШЕFF поддержал инициативу Булановой
фото из личного архива Влада Валова  / 

С инициативами, подобно «Ленинградской надбавке» Татьяны Булановой, стоит идти в региональную политику. Таким мнением поделился в беседе с ФАН российский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер Влад Валов, более известный публике как ШЕFF.

Музыкант отреагировал на ситуацию вокруг недопуска к наружной агитации плакатов партии «Родина», от которой известная артистка баллотируется в ЗакС Петербурга. В качестве кандидата в депутаты она заявила о необходимости увеличения пенсий жителям Северной столицы. Инициативу под названием «Ленинградская надбавка» поддержали подписями 100 тысяч жителей города, но она чем-то не угодила местным чиновникам, считает сама Буланова. От того они и ставят препоны на пути ее избрания.

«Поддержка пенсионеров — вообще одна из первоочередных задач для нашей страны, это должно быть понятно и очевидно всем. Как мы знаем, об обществе судят по отношению к старикам и детям, поэтому такие инициативы, как «Ленинградская надбавка», однозначно нужны. Чем могла такая позитивная и лишенная подводных камней идея оттолкнуть петербургских чиновников — уму непостижимо», — прокомментировал случившееся Влад Валов.

С такими проектами надо идти во власть: рэпер ШЕFF поддержал инициативу Булановой
Prt Scr youtube.com  / Скажи Гордеевой

Продюсер надеется, что эта спорная ситуация придет к своей логической развязке, и всенародно любимая артистка сможет продолжить свою борьбу за место в парламенте. Тем более что ее проект действительно заслуживает внимания и поддержки петербуржцев.

«Мне кажется, с такими проектами и надо идти во власть, если ты идешь туда ради служения народу, ради помощи тем, кто в этом нуждается. Поэтому полностью поддерживаю Буланову и ее стремление помогать петербуржцам жить легче и спокойнее. Надеюсь, городская администрация к ней прислушается, и у нее получится осуществить задуманное», — сказал собеседник агентства.

Ранее актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросян поддержал решение певицы баллотироваться в городской парламент. Он назвал «замечательной» ее инициативу по выплатам пенсионерам.

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