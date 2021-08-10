Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 14:04
14:00
Армия
Российские войска получили более 200 единиц вооружения и техники в 2021 году
14:00
Армия
Северный флот России проведет учебные маневры в Арктике
14:00
ФАН-ТВ
Новое уголовное дело против Жданова и Волкова. События дня
13:58
Спорт
Джонсон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко на турнире Bellator
13:58
Происшествия
ФБК и Фонд защиты прав граждан вошли в перечень террористов и экстремистов
13:58
Азия
Японский треугольник: правда о несостоявшейся высадке советских войск на Хоккайдо
13:58
Общество
Новый учебный год в МГУ планируют начать в очном формате
13:57
Политика
Рамзана Кадырова зарегистрировали кандидатом от ЕР на выборах главы Чечни
13:53
Экономика
Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК
13:51
Общество
Можно ли избежать катастрофы из-за всемирного потепления? Колонка Евгения Беня
Все новости

Три тысячи зданий и сооружений возведут для нужд Минобороны РФ в 2021 году

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:50
Армия
Три тысячи зданий и сооружений возведут для нужд Минобороны РФ в 2021 году
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 10 августа. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в текущем году в интересах ВС России возведут три тысячи зданий и сооружений.

Глава Минобороны РФ отметил, что запланированные мероприятия по строительству объектов выполняются в полном объеме. Шойгу напомнил, что в военные строители активно помогали субъектам в решении важнейших социально-бытовых проблем.

«В первом полугодии построено более тысячи шестисот объектов различного назначения», — отметил министр.

Он отметил, что оборонному ведомству удалось в кратчайшие сроки построить водозабор на реке Бельбек для создания системы надежного водоснабжения Севастополя.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин распорядился оценить необходимость привлечения дополнительных сил Минобороны РФ к тушению лесных пожаров. По результатам оценки необходимо будет принять соответствующие решения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Три тысячи зданий и сооружений возведут для нужд Минобороны РФ в 2021 году
минобороны рф шойгу армия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru