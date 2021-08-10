Три тысячи зданий и сооружений возведут для нужд Минобороны РФ в 2021 году

Москва, 10 августа. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в текущем году в интересах ВС России возведут три тысячи зданий и сооружений.

Глава Минобороны РФ отметил, что запланированные мероприятия по строительству объектов выполняются в полном объеме. Шойгу напомнил, что в военные строители активно помогали субъектам в решении важнейших социально-бытовых проблем.

«В первом полугодии построено более тысячи шестисот объектов различного назначения», — отметил министр.

Он отметил, что оборонному ведомству удалось в кратчайшие сроки построить водозабор на реке Бельбек для создания системы надежного водоснабжения Севастополя.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин распорядился оценить необходимость привлечения дополнительных сил Минобороны РФ к тушению лесных пожаров. По результатам оценки необходимо будет принять соответствующие решения.