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Американские ученые усомнились в достоверности замеров уровня мирового океана
Наука
Американские ученые усомнились в достоверности замеров уровня мирового океана
pxhere.com

Вашингтон, 10 августа. Исследователи из США заявили, что изменение уровня воды мирового океана в прошлом было определено не совсем верно.

Согласно имеющимся данным, примерно от 128 000 до 1 170 00 лет назад, уровень мирового океана достигал пика на 6-9 метров выше, чем сегодня. Если такое произойдет сейчас, то большая часть человеческого мира утонет, передает Planet Today.

Команда Колумбийского университета (США) провела работу, в результате которой специалисты решили, что изменение уровня воды в прошлом было неверным. Таким образом, основываясь на современных методах измерений, эксперты дали более низкие оценки последнего межледниковья. По словам ученых, уровень моря поднялся как минимум на 1,2 метра выше, чем сегодня. Согласно их оценкам, максимально маловероятный верхний предел составил 5,3 метра.

Как ранее сообщалось, ученые смогут предсказывать будущее Земли по переломным моментам климата. К ним относят надвигающиеся катастрофы, такие, как таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктиды.

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сша уровень воды мировой океан
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