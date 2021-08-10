Пламя охватило купол цирка имени братьев Никитиных в Саратове

Саратов, 10 августа. Спасатели прибыли к зданию цирка имени братьев Никитиных в центре Саратова для тушения пожара.

На кадрах, опубликованных в Сети, можно заметить, как из-под купола цирка идет густой черный дым. Информацию о задымлении подтвердил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в экстренных службах.

«В 13:53 (12:53 по московскому времени) вызов по адресу: город Саратов, улица Чапаева, 61, загорание купола цирка. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту по вызову №3», — говорится в сообщении МЧС.

Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что люди покинули цирк до приезда спасателей. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины пожара теперь предстоит выяснить специалистам.

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