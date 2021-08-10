«Шли с ведром и расплескали?»: Онищенко об утечке COVID, в которой США обвинили Китай

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о подоплеке появления в американской прессе статей об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Ранее в США неоднократно высказывались подобные версии. Последние случаи — публикация доклада Конгресса США на основе открытых источников, а также статья о якобы полученных американской разведкой данных о 22 000 вирусов из лаборатории в городе Ухань. В ответ Китай обвинил Штаты в сокрытии данных о первых случаях заражения коронавирусом задолго до вспышки в Ухане, тем самым намекнув, что COVID-19 может иметь «американские» корни.

Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН разъясняет, почему первый подозреваемый в распространении любых форм биологического оружия — именно Соединенные Штаты.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пандемия COVID-19 и невыученные уроки 11 сентября. Колонка Геннадия Онищенко

Полный перевод доклада сенаторов-республиканцев о якобы искусственном происхождении коронавируса я, естественно, прочитал. И у меня есть собственная версия, почему американцы так упрямо и настойчиво пытаются обвинить Китай в провоцировании этой пандемии. Все дело в том, что на Соединенных Штатах есть вина, они сами отлично это знают и всеми способами пытаются оправдаться, чтобы снять с себя любые обвинения, касающиеся распространения бактериологического оружия.

Шли с ведром и расплескали?

Кстати, о бактериологическом оружии: читая этот доклад, я обратил внимание на любопытный факт — американцы упорно говорят об искусственном происхождении коронавируса, но тем не менее нигде и никто не пытается обвинить Китай в разработке бактериологического оружия! Это неспроста. США очень аккуратно говорят: дескать, возможно была утечка из лаборатории в китайском Ухане, где пытались видоизменить некий новый вирус. Но, извините, что это за определение такое — «утечка»?! Там что, шли по этой лаборатории с ведром и что-то расплескали?! Согласитесь, звучит дико. И это не единственная странность. Ни в одной американской публикации ничего не говорится о возможных причинах и целях такой утечки!

Но и это еще не все. Даже, предположим, где-то там имела место утечка какого-то ранее неизвестного возбудителя. Но тогда мы сразу задаемся простым вопросом, а зачем было лабораторным путем менять свойства какого-то вируса, делая его более опасным? А в американской статье утверждается именно это: китайцы якобы сознательно делали коронавирус более опасным. Хотя элементарная логика говорит, что менять свойства возбудителя можно, но только чтобы сделать его менее (а не более!) опасным.

ФБА «Экономика сегодня» /

Вернемся на два десятилетия назад

Чтобы разобраться в этой истории, давайте вернемся на два десятилетия назад — в сентябрь 2001 года. Я неоднократно рассказывал о страшных событиях, которые потрясли США в это время, уже после атаки 11 сентября на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Как мы знаем, этим дело не кончилось. То, что произошло уже через неделю, имело не менее громкие политические последствия. Именно тогда в США произошел теракт с использованием биологического оружия. И, судя по всему, стояли за этим терактом отнюдь не те, кого потом там назначили виновными.

Напомню, начиная с 18 сентября 2001 года, всего через неделю после атаки на башни-близнецы, американским политикам и журналистам стали приходить по почте конверты со странным серым порошком. Это, как вскоре выяснилось, оказались споры сибирской язвы, которые были разосланы по почте в несколько СМИ и двум сенаторам от Демократической партии США. Тогда заразились 22 человека, в том числе самой опасной ингаляционной (легочной) формой сибирской язвы (а этот возбудитель вообще относится к наиболее опасным). Несколько человек умерли, остальных с трудом удалось спасти.

Федеральное агентство новостей /

Главным подозреваемым сначала был ведущий американский эксперт по биологическому оружию, микробиолог Стивен Хэтфилл, которого, как ни странно, вскоре полностью оправдали. Потом ФБР нашло нового подозреваемого — ученого-микробиолога Брюса Айвинса, который работал в печально известной военной лаборатории в Форт-Детрике. Однако буквально накануне ареста Айвинс неожиданно покончил с собой. Не правда ли, все это как минимум странно?

А в 2008 году Айвинса посмертно «назначили» единственным виновным в этом преступлении. Всего два человека в США — сенатор и конгрессмен — пытались заставить пересмотреть этот явно странный вердикт. И какое-то время расследование шло, в том числе силами комиссии американского конгресса. Однако через два года — в 2010-м — ФБР объявило об официальном закрытии этого дела.

Когда в США шла вся эта история, наша страна оказала Вашингтону серьезную поддержку на всех уровнях. Мы тогда фактически дали добро американцам на ввод войск в Афганистан, откуда Штаты сейчас с таким позором уходят. Тогда, в начале 2000-х, США для своей операции использовали еще советские аэродромы в сопредельных с Россией странах, чего без нашего согласия они не смогли бы делать.

Но самый главный политический итог всей этой истории был более чем серьезный, и замешана в этом известная всем нам Хиллари Клинтон, которая после событий, о которых я расскажу, побывала госсекретарем, а потом даже пыталась стать президентом США.

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