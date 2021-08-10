«Шли с ведром и расплескали?»: Онищенко об утечке COVID, в которой США обвинили Китай

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о подоплеке появления в американской прессе статей об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию COVID-19. Ранее в США неоднократно высказывались подобные версии. Последние случаи — публикация доклада Конгресса США на основе открытых источников, а также статья о якобы полученных американской разведкой данных о 22 000 вирусов из лаборатории в городе Ухань. В ответ Китай обвинил Штаты в сокрытии данных о первых случаях заражения коронавирусом задолго до вспышки в Ухане, тем самым намекнув, что COVID-19 может иметь «американские» корни.
Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН разъясняет, почему первый подозреваемый в распространении любых форм биологического оружия — именно Соединенные Штаты.
Пандемия COVID-19 и невыученные уроки 11 сентября. Колонка Геннадия Онищенко
Полный перевод доклада сенаторов-республиканцев о якобы искусственном происхождении коронавируса я, естественно, прочитал. И у меня есть собственная версия, почему американцы так упрямо и настойчиво пытаются обвинить Китай в провоцировании этой пандемии. Все дело в том, что на Соединенных Штатах есть вина, они сами отлично это знают и всеми способами пытаются оправдаться, чтобы снять с себя любые обвинения, касающиеся распространения бактериологического оружия.
Шли с ведром и расплескали?
Кстати, о бактериологическом оружии: читая этот доклад, я обратил внимание на любопытный факт — американцы упорно говорят об искусственном происхождении коронавируса, но тем не менее нигде и никто не пытается обвинить Китай в разработке бактериологического оружия! Это неспроста. США очень аккуратно говорят: дескать, возможно была утечка из лаборатории в китайском Ухане, где пытались видоизменить некий новый вирус. Но, извините, что это за определение такое — «утечка»?! Там что, шли по этой лаборатории с ведром и что-то расплескали?! Согласитесь, звучит дико. И это не единственная странность. Ни в одной американской публикации ничего не говорится о возможных причинах и целях такой утечки!
Но и это еще не все. Даже, предположим, где-то там имела место утечка какого-то ранее неизвестного возбудителя. Но тогда мы сразу задаемся простым вопросом, а зачем было лабораторным путем менять свойства какого-то вируса, делая его более опасным? А в американской статье утверждается именно это: китайцы якобы сознательно делали коронавирус более опасным. Хотя элементарная логика говорит, что менять свойства возбудителя можно, но только чтобы сделать его менее (а не более!) опасным.
Вернемся на два десятилетия назад
Чтобы разобраться в этой истории, давайте вернемся на два десятилетия назад — в сентябрь 2001 года. Я неоднократно рассказывал о страшных событиях, которые потрясли США в это время, уже после атаки 11 сентября на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Как мы знаем, этим дело не кончилось. То, что произошло уже через неделю, имело не менее громкие политические последствия. Именно тогда в США произошел теракт с использованием биологического оружия. И, судя по всему, стояли за этим терактом отнюдь не те, кого потом там назначили виновными.
Напомню, начиная с 18 сентября 2001 года, всего через неделю после атаки на башни-близнецы, американским политикам и журналистам стали приходить по почте конверты со странным серым порошком. Это, как вскоре выяснилось, оказались споры сибирской язвы, которые были разосланы по почте в несколько СМИ и двум сенаторам от Демократической партии США. Тогда заразились 22 человека, в том числе самой опасной ингаляционной (легочной) формой сибирской язвы (а этот возбудитель вообще относится к наиболее опасным). Несколько человек умерли, остальных с трудом удалось спасти.
Главным подозреваемым сначала был ведущий американский эксперт по биологическому оружию, микробиолог Стивен Хэтфилл, которого, как ни странно, вскоре полностью оправдали. Потом ФБР нашло нового подозреваемого — ученого-микробиолога Брюса Айвинса, который работал в печально известной военной лаборатории в Форт-Детрике. Однако буквально накануне ареста Айвинс неожиданно покончил с собой. Не правда ли, все это как минимум странно?
А в 2008 году Айвинса посмертно «назначили» единственным виновным в этом преступлении. Всего два человека в США — сенатор и конгрессмен — пытались заставить пересмотреть этот явно странный вердикт. И какое-то время расследование шло, в том числе силами комиссии американского конгресса. Однако через два года — в 2010-м — ФБР объявило об официальном закрытии этого дела.
Когда в США шла вся эта история, наша страна оказала Вашингтону серьезную поддержку на всех уровнях. Мы тогда фактически дали добро американцам на ввод войск в Афганистан, откуда Штаты сейчас с таким позором уходят. Тогда, в начале 2000-х, США для своей операции использовали еще советские аэродромы в сопредельных с Россией странах, чего без нашего согласия они не смогли бы делать.
Но самый главный политический итог всей этой истории был более чем серьезный, и замешана в этом известная всем нам Хиллари Клинтон, которая после событий, о которых я расскажу, побывала госсекретарем, а потом даже пыталась стать президентом США.
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