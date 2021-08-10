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Больницу во Владикавказе с неисправной кислородной системой не ремонтировали девять лет

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:52
Происшествия
Больницу во Владикавказе с неисправной кислородной системой не ремонтировали девять лет
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Наталья Полякова

Владикавказ, 10 августа. Систему кислородного обеспечения в республиканской клинической больнице скорой помощи, где накануне произошло ЧП, не ремонтировали девять лет.

По информации источника ФАН, последние работы по обслуживанию здания и медицинского оборудования проводились в 2012 году.

Сотрудников администрации госпиталя доставили на допрос в региональное управление Следственного комитета России. Сейчас правоохранители работают с главным врачом больницы.

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что причиной остановки подачи кислорода стал прорыв трубы, которая проходит под землей. В результате аварии погибли девять пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ.

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больница владикавказ кислород
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