Эфир: Последствия американского присутствия в Афганистане обсуждают в «Патриоте»

Во вторник, 10 августа, с 14:30 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция с представителями афганской диаспоры в России.

Около 20 лет американские военные были «амбассадорами демократии и свободы» на территории Афганистана. В этом году США вывели свои войска из этой страны. Только вместо пропагандируемых ими ценностей они оставили после себя кровь, разрушения и вооруженных боевиков.

Итог операции в Афганистане оказался печален для США — американцы бежали, бросив оружие и технику, оставив стратегически важные посты, а самое главное — афганских союзников, обрекая их на верную смерть. По заявлению центрального командования ВС США, афганцам должно было достаться не менее 17 074 единиц техники, но существенная часть вооружения оказалась в руках боевиков, которые теперь захватывают города один за другим.

В Афганистане начался дефицит продовольствия и медикаментов. В стране фиксируется серьезный гуманитарный кризис. Страдает жизненно важная инфраструктура. Из страны хлынул поток беженцев.

Есть ли шанс, что страна выберется из хаоса, который царит в этом государстве уже практически полвека?

Где искать перспективы установления мира на этой земле?

На эти вопросы в ходе пресс-конференции отвечают представители афганской диаспоры в России — председатель правления РОО «Единый афганский центр» Мохаммед Наим Голь и председатель контрольно-ревизионной комиссии «Единого афганского центра» Хосас Абдул Матин.