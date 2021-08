Катарцы возмущены новым законом, запрещающим 90% населения избираться в парламент

Доха, 10 августа. Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани ратифицировал избирательный закон, фактически отстраняющий 90% населения государства от выборов в Совет Шуры (законодательный орган).

«Любое лицо, чье первоначальное гражданство является катарским и которому исполнилось 18 лет и более, имеет право избирать членов Совета Шуры. Те, кто приобрел катарское гражданство, <…> должны быть исключены из избирательного процесса», — говорится в законе.

Кроме того, для участия в выборах кандидат должен иметь катарскую национальность и быть старше 30 лет.

Данные новости вызвали обширную полемику в местном сегменте интернета. Племя Аль-Мурра выразило негодование из-за того, что его членам закрыт путь в Совет Шуры по причине их национальности. Примечательно, что племя существовало на территории эмирата еще до его оформления в отдельное государство.

#Qatar government added a new "#racism" law that is disallowing Al Murrah #tribe which constitutes the majority of #Qatari citizens from running for parliamentary #election



just how racist Qatari government can be?

pic.twitter.com/4z1DKrCMZF — Jacob Evans (@Jacobevans554) August 10, 2021

Подобная критика привлекла внимание МВД страны, которое отчиталось о возбуждении семи уголовных дел в отношении катарцев, которые используют социальные сети в качестве инструмента для распространения «ложных новостей, разжигания расовой и межплеменной розни».

The Qatari Ministry of Interior falsely claimed that7 individuals are responsible for malicious rumors. #ShuraCouncil election is nothing but a contrived council under Emir. There is no human rights in #Qatar. @PaulbernalUK#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/SRUFdCH4Nb — Abelarda Samaan (@AbelardaSamaan) August 10, 2021

Совет Шуры состоит из 45 членов, 30 из которых получают свои места в результате выборов, а остальные 15 назначаются эмиром. В октябре государство разделится на 30 избирательных округов, каждый из которых выберет своего кандидата. Создание законодательного органа закреплено принятой в 2003 году Конституцией Катара, однако с того момента до выборов так и не дошло. Начиная с 2006 года и до настоящего времени они переносились не менее семи раз по различным причинам. Специально созданный для решения этой проблемы конституционный комитет не смог выполнить свою задачу в течение декады.

Реакция населения

Подавляющую часть жителей эмирата составляют экспаты — иностранные рабочие, приехавшие на заработки. Однако коренные племена отличаются по национальному составу, и новый закон наносит удар по правам значительной их части.

«То, что происходит на выборах в совет шуры Катара — это чистый расизм. Они приняли закон, намеренно нацеленный на конкретные племена. И их рупор — Al-Jazeera — молчит и воздерживается от какого-либо освещения ситуации»

What’s happening in Qatar’s shura council elections is pure racism. They have passed the law to deliberately target specific tribes. And their biggest mouthpiece Al Jazeera is silent and refraining to provide any coverage of the situation #Bahrain #البحرين

#انتخابات_مجلس_الشوري — Delta D (@deltachrli) August 10, 2021

После решения о запрете для натурализованных катарцев баллотироваться и голосовать на выборах, катарский адвокат Хазза аль-Марри бросил вызов эмиру:

«Я призываю Вас спасти себя и свой народ от великой борьбы. Мы не будем жить как скот — есть, пить и подчиняться. И мы будем требовать соблюдения наших прав, даже если это потребует нашей свободы или жизней».

بعد قرار منع القطريين المجنسين من الترشح والتصويت في #انتخابات_مجلس_الشورى.. المحامي القطري هزاع المري متحديا ومهددا أمير #قطر #تميم_بن_حمد: "أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون" pic.twitter.com/Ndt2RztOCo — إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2021

Адвокат, к слову, уже арестован, и в соцсети Twitter началась волна в его поддержку.

«Мы требуем освободить задержанного Хазза и всех узников совести на моей родине — в Катаре — и разрешить им участвовать в выборах членов Совета Шуры», — говорится в распространяемом сообщении.