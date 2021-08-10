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Катарцы возмущены новым законом, запрещающим 90% населения избираться в парламент
Ближний Восток
Катарцы возмущены новым законом, запрещающим 90% населения избираться в парламент
wikipedia.org  /  Presidencia de la República Mexicana / CC BY 2.0

Доха, 10 августа. Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани ратифицировал избирательный закон, фактически отстраняющий 90% населения государства от выборов в Совет Шуры (законодательный орган).

«Любое лицо, чье первоначальное гражданство является катарским и которому исполнилось 18 лет и более, имеет право избирать членов Совета Шуры. Те, кто приобрел катарское гражданство, <…> должны быть исключены из избирательного процесса», — говорится в законе.

Кроме того, для участия в выборах кандидат должен иметь катарскую национальность и быть старше 30 лет.

Данные новости вызвали обширную полемику в местном сегменте интернета. Племя Аль-Мурра выразило негодование из-за того, что его членам закрыт путь в Совет Шуры по причине их национальности. Примечательно, что племя существовало на территории эмирата еще до его оформления в отдельное государство.

Подобная критика привлекла внимание МВД страны, которое отчиталось о возбуждении семи уголовных дел в отношении катарцев, которые используют социальные сети в качестве инструмента для распространения «ложных новостей, разжигания расовой и межплеменной розни».

Совет Шуры состоит из 45 членов, 30 из которых получают свои места в результате выборов, а остальные 15 назначаются эмиром. В октябре государство разделится на 30 избирательных округов, каждый из которых выберет своего кандидата. Создание законодательного органа закреплено принятой в 2003 году Конституцией Катара, однако с того момента до выборов так и не дошло. Начиная с 2006 года и до настоящего времени они переносились не менее семи раз по различным причинам. Специально созданный для решения этой проблемы конституционный комитет не смог выполнить свою задачу в течение декады.

Реакция населения

Подавляющую часть жителей эмирата составляют экспаты — иностранные рабочие, приехавшие на заработки. Однако коренные племена отличаются по национальному составу, и новый закон наносит удар по правам значительной их части.

«То, что происходит на выборах в совет шуры Катара — это чистый расизм. Они приняли закон, намеренно нацеленный на конкретные племена. И их рупор — Al-Jazeera — молчит и воздерживается от какого-либо освещения ситуации»

После решения о запрете для натурализованных катарцев баллотироваться и голосовать на выборах, катарский адвокат Хазза аль-Марри бросил вызов эмиру:

«Я призываю Вас спасти себя и свой народ от великой борьбы. Мы не будем жить как скот — есть, пить и подчиняться. И мы будем требовать соблюдения наших прав, даже если это потребует нашей свободы или жизней».

Адвокат, к слову, уже арестован, и в соцсети Twitter началась волна в его поддержку.

«Мы требуем освободить задержанного Хазза и всех узников совести на моей родине — в Катаре — и разрешить им участвовать в выборах членов Совета Шуры», — говорится в распространяемом сообщении.

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выборы катар совет шуры
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