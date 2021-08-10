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Олимпийская чемпионка Бирюкова рассказала о жесткой подготовке гимнасток

  /   Обновлено: 10 августа 2021 13:30
Спорт
Олимпийская чемпионка Бирюкова рассказала о жесткой подготовке гимнасток
instagram.com  /  @biryukova__official

Москва, 10 августа. Российская гимнастка Вера Бирюкова рассказала о сложной подготовке спортсменов сборной к Олимпийским играм. Она вспомнила свои сборы в 2016 году.

Олимпийская чемпионка рассказала, что за каждой наградой стоит не только огромный труд спортсмена, но и большое количество лишений. Бирюкова рассказала, что ее на время полностью лишили возможности общения с кем-то кроме команды.

«В 2016 году, например, у нас забирали телефоны за месяц до Олимпиады. Мы были без связи с родителями, с друзьями, без интернета, без сериалов — ничего этого не было», — рассказала спортсменка в интервью изданию «Чемпионат».

По словам гимнастки, во время Олимпийских игр времени только и остается, что на тренировки, выступления и восстановления после них. Она отметила, что связь с родными разрешили наладить только после того, как они завоевали золото.

«Вернули нам их [телефоны] после того, как мы вернулись в Олимпийскую деревню с золотыми медалями. Мы схватили телефоны — быстрее родителям звонить. Я помню, что включила телефон, а у меня там уведомлений… миллион», — поделилась гимнастка.

Летняя Олимпиада в Токио оставила после себя большое количество скандалов и споров. Известная российская гимнастка Светлана Хоркина в интервью ФАН отметила, что ей бы хотелось видеть более честное судейство на таких соревнованиях. Кроме того, недовольными судейством остались не только профессионалы, но и обычные болельщики. В Сети появилось огромное количество негативных отзывов в адрес судей со стороны японских болельщиков, сообщает издание «Мир 24».

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олимпиада тренировка гимнастика бирюкова
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