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Билеты на сеансы кинотеатров AMC Theatres можно будет купить за биткоины
Экономика
Билеты на сеансы кинотеатров AMC Theatres можно будет купить за биткоины
pexels.com  /  Alesia Kozik

Вашингтон, 10 августа. Крупнейшая мировая сеть кинотеатров AMC Theatres начнет принимать в качестве оплаты за билеты криптовалюту биткоин, сообщает интернет-потрал Wrap.

Так, после публикации квартальной отчетности компании ее глава Адам Арон в ходе брифинга сообщил, что уже к концу этого года клиентам станет доступна возможность оплатить услуги биткоином. AMC имеет около тысячи кинотеатров в США и Европе. В фирме выразили надежду, что данная мера поможет нарастить продажи билетов на фоне сложного для индустрии периода.

Убытки AMC Theatres по итогам второго квартала текущего года составили 344 млн долларов. Работа кинотеатров компании была возобновлена только в конце июля этого года.

Эксперты рынка криптовалют ранее спрогнозировали рост стоимости биткоина в августе до 45-50 тысяч долларов за единицу. По словам основателя компании EMCD Михаэля Джерлиса, у BTC нет причин падать в цене ниже 30 тысяч долларов. При этом директор по маркетингу «РОЙ Клуб» Сергей Ордин полагает, что биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов, пишет «ФедералПресс».

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биткоин кинотеатр AMC Theatres
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