Политолог Межевич объяснил, почему РФ не нуждается в признании Крыма Белоруссией

Отношения Минска и Брюсселя ухудшились в 2020 году — после президентских выборов в Белоруссии, победу в которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Евросоюзу не понравилось, что на выборах проиграли все прозападные кандидаты, в стране была предпринята попытка госпереворота.

Что касается отношений между Минском и Киевом — они накалились, когда в МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко заявили, что не считают его легитимным президентом. Украинский кабмин инициировал введение санкций против окружения белорусского президента, глав спецслужб республики, а также сына главы государства — Виктора, занимающего должность советника президента по вопросам национальной безопасности.

После этого Украина предприняла еще один недружественный шаг по отношению к Белоруссии. С 26 мая, после утверждения президентом Украины Владимиром Зеленским решения СНБО, Киев прекратил авиасообщение с Белоруссией и стал перенаправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства. В ответ Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По словам главы Белоруссии, такими действиями киевские власти перешли красную черту.

«Отношения политические — на очень низком уровне. И красная черта здесь перейдена тогда, когда ЕС еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что?» — задался вопросом Лукашенко.

Примечательно, что президент Белоруссии изменил свое мнение не только по поводу Запада и Украины, но и по поводу Крыма и Донбасса. Лукашенко предостерег Киев от военного вмешательства в дела ДНР и ЛНР, а также допустил возможность признания Крыма. Ранее он фактически не поднимал эти темы, пытаясь сохранить дружеские отношения с Западом и Украиной.

Главный научный сотрудник института Европы РАН Николай Межевич в интервью ФАН отметил — в последнее время риторика белорусских властей по отношению к ЕС стала более жесткой.

«Я бы не сказал о том, что позиция Лукашенко, озвученная накануне столь подробно, кардинально изменилась. Ранее он уже говорил практически все вещи, которые мы услышали на вчерашней пресс-конференции. Он их просто повторил, но в более категоричной форме. Естественно, за восемь часов было время развернуть некоторые тезисы более подробно. Да, риторика в адрес Европейского союза стала более жесткой, но она и до этого не была мягкой», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт рассказал и о том, что отношения между Белоруссией и Украиной также ухудшаются.

«Прозвучало также несколько тезисов личного характера в адрес Зеленского, при том что президент Белоруссии не то чтобы добрым словом, но с достаточной мерой уважения вспоминал о Петре Порошенко. Безусловно, это было отмечено всеми слушателями. Это знак того, что отношения с Киевом признаны ухудшающимися. Но не прерванными», — указал он.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Политолог объяснил, почему Россия не нуждается в признании Крыма Белоруссией.

«Мне как российскому эксперту, безусловно, хотелось бы услышать категоричное «да». И не просто услышать, а еще и увидеть решения исполнительной и законодательной власти Белоруссии. Но Александр Григорьевич руководит суверенным государством, поэтому вот так трактует свои возможности и суверенитет в рамках Союзного государства. Уверен в том, что на этом этапе он может в вопросе о Крыме нас не поддержать. С другой стороны — давайте зададим вопрос сами себе: что изменится от того, что Александр Григорович признал Крым российским? Днепр потечет в обратную сторону? Это вряд ли. Солнце перестанет сходить? Тоже вряд ли. Радикально улучшится международное положение России? Тоже вряд ли. Поэтому я, признавая значимость этого вопроса, не стал бы его ставить впереди всех остальных вопросов в двусторонних отношениях», — резюмировал Николай Межевич.

Ранее ФАН рассказывал, как США внесли в санкционный список госпредприятие «Беларуськалий».