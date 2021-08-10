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Москвича подозревают в изнасиловании 11-летней школьницы в Ступино
Происшествия
Москвича подозревают в изнасиловании 11-летней школьницы в Ступино
pxhere.com  / 

Московская область, 10 августа. Школьницу изнасиловали в собственной квартире в Ступино, пока матери не было дома. Как стало известно ФАН, по подозрению в совершении преступления разыскивается сожитель родительницы.

К стражам порядка подмосковного Ступино 9 августа поступило заявление от 39-летней жительницы. Она сообщила, что с марта до настоящего времени ее 11-летнюю дочь насиловал ее молодой сожитель. Об этом ей стало известно со слов ребенка. До приезда блюстителей закона 29-летний друг женщины сбежал в неизвестном направлении.

Следователи ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

«Мама пострадавшей характеризуется по месту жительства крайне отрицательно, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Она воспитывает двух несовершеннолетних девочек и официально не трудоустроена. Женщина любит употреблять горячительные напитки. Иногда приводит в дом малознакомых мужчин».

Так получилось и с подозреваемым. Жителя столицы женщина привела домой в марте, и через несколько дней парочка решила проживать вместе.

«Школьница за прошедшее время подверглась изнасилованию три раза. После каждого полового акта подозреваемый угрожал ей физической расправой в случае, если девочка расскажет об этом взрослым. Но после последних событий нервы ребенка не выдержали, и она сообщила о происходившем матери», — пояснил источник.

По словам сыщиков, поимка беглеца — дело времени. Они уверены, что насильник не сможет покинуть столичный регион.

«Москвич состоит на оперативных учетах в МВД как лицо, склонное к употреблению наркотиков. Он раньше был судим за насильственные преступления сексуального характера, неправомерное завладение автомобилем и другим транспортным средством без его хищения, а также за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — дополнил источник.

Если мужчина будет найден и его вина будет установлена в суде, то рецидивисту грозит до 20 лет лишения свободы.

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