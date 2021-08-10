Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 14:03
14:00
Армия
Российские войска получили более 200 единиц вооружения и техники в 2021 году
14:00
Армия
Северный флот России проведет учебные маневры в Арктике
14:00
ФАН-ТВ
Новое уголовное дело против Жданова и Волкова. События дня
13:58
Спорт
Джонсон поделился ожиданиями от боя с Федором Емельяненко на турнире Bellator
13:58
Происшествия
ФБК и Фонд защиты прав граждан вошли в перечень террористов и экстремистов
13:58
Азия
Японский треугольник: правда о несостоявшейся высадке советских войск на Хоккайдо
13:58
Общество
Новый учебный год в МГУ планируют начать в очном формате
13:57
Политика
Рамзана Кадырова зарегистрировали кандидатом от ЕР на выборах главы Чечни
13:53
Экономика
Россиянам объяснили, как не попасть на крючок недобросовестных УК
13:51
Общество
Можно ли избежать катастрофы из-за всемирного потепления? Колонка Евгения Беня
Все новости

Актер Стеклов честно рассказал о причине отсутствия детей в браке с Захаровой
Шоу-бизнес
Актер Стеклов честно рассказал о причине отсутствия детей в браке с Захаровой
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 10 августа. Актер Владимир Стеклов прожил со второй женой Александрой Захаровой девять лет. Почему у супругов не было детей, артист рассказал в эфире «Судьбы человека».

Знаменитый артист вспомнил о знакомстве со второй женой, которая была моложе его на 14 лет. Вместе актеры работали над спектаклем «Снегурочка». Тогда между коллегами зародились чувства. Стеклов стал ухаживать за партнершей, приглашал ее в театр, а потом пара поженилась.

Причем брак был заключен спустя два с половиной года после того, как Стеклов стал актером «Ленкома». Поэтому артист категорично относится к высказываниям, что он якобы построил карьеру благодаря браку с дочерью именитого режиссера.

«Я не жалею о том, что сыграл свадьбу, уйдя из первой семьи. Но однажды я подошел к окну и сказал: «Что я наделал». Первый год мы жили в доме у Марка Захарова. Даже своего жилья не было», — сказал 73-летний актер в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Марк Захаров очень хотел внуков, но его единственной дочери не удалось осчастливить отца, пишет Teleprogramma.pro. Что стало причиной отсутствия детей в семье Стеклова и Захаровой, актер честно рассказал ведущему программы.

«Я думаю, что это естественно. Для родителей вообще и для дедушек в частности. Вывод какой напрашивается? У кого-то какие-то проблемы. Сашины родители, повторюсь, очень хотели внуков», — сказал актер.

Актер ушел от первой жены Людмилы Мощенской, с которой воспитывал дочь, к дочери Марка Захарова. Стеклов не скрывает, что был неверен своей первой супруге.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актер Стеклов честно рассказал о причине отсутствия детей в браке с Захаровой
захарова личная жизнь стеклов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru